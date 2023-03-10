По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, Россия сменила свою тактику. Теперь она не бомбит гражданские объекты в Бахмуте. В то же время она сосредоточена на прямых боевых действиях.
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Бросили на Бахмут все, что имели
В Бахмуте, по словам Подоляка, враг сосредоточил:
- значительную часть своих подготовленных войск;
- остатки профессиональной армии;
- ЧВК "Вагнера", в том числе вербованных заключенных.
Поэтому перед нами стоит две задачи: максимально уменьшить их боеспособный личный состав и закрепиться в нескольких ключевых изнурительных боях, чтобы сорвать их наступление и сконцентрировать наши ресурсы в другом месте для весеннего контрнаступления. Поэтому на сегодня Бахмут полностью эффективен, даже перевыполняет свои ключевые задачи,
– подчеркнул он.
Когда начнется контрнаступление
Советник главы ОП подчеркнул, что активные наступательные действия врага будут продолжаться в течение двух месяцев. Они будут сосредоточены на Бахмутском, Угледарском, Лиманском и Соледарском направлениях.
"У Путина не так много вариантов. Именно поэтому он массово мобилизует людей, даже непрофессионалов. Но для него не столь важно количество людей, как наличие современного оружия. У каждой фазы войны есть своя математика", – отметил он.
Подоляк отметил, что не стоит называть Бахмут вторым Сталинградом. В то же время он отметил, что контрнаступление ВСУ начнется примерно через 2 месяца. А сам Бахмут он считает "стратегическим успехом даже в случае отступления".
Оккупанты не только бросают все свои силы на Бахмут, но и гибнут массово. Вспомним, сколько российских захватчиков было уничтожено с самого начала полномасштабного вторжения.
Вот уже более 156 тысяч "пакетов"
- Только за прошедшие сутки нашим защитникам и защитницам удалось отправить на тот свет 870 российских захватчиков. Общие потери противника насчитывают 156 990 бойцов.
- Много российской техники превратили в металлолом. В частности, 3 448 танков, 6 742 боевые бронированные машины, 2 475 артиллерийских систем, 491 РСЗО и 256 средств ПВО.
- А еще у врага на 304 самолета, 289 вертолетов, 2 107 БПЛА оперативно-тактического уровня, 907 крылатых ракет, 18 судов, 5 337 автомобилей и автоцистерн и 240 единиц спецтехники меньше.