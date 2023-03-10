Последние снимки нескольких недель демонстрируют насколько разрушена инфраструктура города. Бомбардировки и уличные бои оставили свои следы на жилых домах и предприятиях.
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Как выглядят окрестности Бахмута
На снимках от 6 марта, сделанных компанией Maxar Technologies, видно, что мосты через реку Бахмутовка разрушили. Река разделяет город и может быть использована Украиной в качестве оборонительной линии для сдерживания наступления России.
Разрушенные мосты через реку Бахмутовка / Фото Maxar Technologies
Наиболее серьезные повреждения видны на восточной и южной части города. За последние несколько недель в этих районах разрушили большое количество инфраструктуры.
Южные окрестности города / Фото Maxar Technologies
Город Бахмут со спутника / Фото Maxar Technologies
В соцсетях Генштаб ВСУ также опубликовал спутниковые снимки с разницей в 6 месяцев. На них видно, что постоянные обстрелы уничтожают не только инфраструктуру, но и природу Бахмута. Все поля усеяны воронками от разорванных снарядов.
Ситуация в Бахмуте: последние новости
- Оккупанты взорвали самолет-символ Бахмута. Памятник МиГ-17 расположен в юго-западной части Бахмута. Украинские воины часто делали снимки на фоне этого памятника, возможно, поэтому оккупанты решили его уничтожить.
- На Бахмутском направлении идут ожесточенные бои. Однако за последнюю неделю ситуация сильно изменилась. Благодаря удачным контратакам ВСУ смогли отбить северный и южный фланги, которыми россияне пытались окружить Бахмут.
- В Офисе Президента заявили, что Россия теряет под Бахмутом в 5–7 раз больше военных, чем Киев. По его словам, насчитывают около 40 тысяч убитых и раненых за семь месяцев в Бахмуте.