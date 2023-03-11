По информации СМИ, Гаджиев погиб в бою под Бахмутом. Ему было 30 лет.

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Что известно о военном

Военный родом из города Мингечаур в Азербайджане. В Украине он жил в Виннице.

О гибели воина сообщили в пятницу, 10 марта.

Отметим, что в декабре прошлого года во время ожесточенных боев с российскими оккупантами погибли двое азербайджанских добровольцев Руслан Байрамов и Зия Надиров.

Какая ситуация в Бахмуте: главное