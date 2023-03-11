По информации СМИ, Гаджиев погиб в бою под Бахмутом. Ему было 30 лет.
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Что известно о военном
Военный родом из города Мингечаур в Азербайджане. В Украине он жил в Виннице.
О гибели воина сообщили в пятницу, 10 марта.
Отметим, что в декабре прошлого года во время ожесточенных боев с российскими оккупантами погибли двое азербайджанских добровольцев Руслан Байрамов и Зия Надиров.
Какая ситуация в Бахмуте: главное
- В Министерстве обороны Украины заявили, что россияне запускают большое количество фейков о противоречиях между военно-политическим руководством относительно решений по Бахмуту. Вроде бы Зеленский, Залужный и Сырский имеют разные позиции по этому поводу. Эту информацию опровергли.
- Михаил Подоляк подчеркнул, что Москва теряет в 5 – 7 раз больше военных, чем Киев. По его словам, насчитывают около 40 тысяч убитых и раненых за семь месяцев в Бахмуте.
- Напомним, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинская оборона Бахмута может потерпеть поражение в ближайшие дни. Он отметил, что Россия в течение нескольких месяцев бросала на это направление все новую живую силу и технику.
- Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый прокомментировал это резонансное заявление.
- Череватый подчеркнул, что к таким заявлениям нужно относиться с уважением. Однако он считает, что НАТО не до конца понимает ситуацию. Он вспомнил, как в начале войны Запад считал часы до того, как падет Киев.