Провести защитницу в последний путь пришли родные, близкие и неравнодушные горожане. В частности, приехали ее собратья, которых освободили из российского плена.

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Война застала защитницу в Мариуполе

Юлия Зубченко родилась в Светловодске 12 января 1995 года. После 9 классов Светловодской общеобразовательной школы №4, она училась в Кременчугском медицинском колледже, где получила специальность фельдшера.

В 2019 году защитница получила специальность провизора в Национальном фармацевтическом университете в Харькове.

Девушка всегда была очень жизнерадостной, заботливой и общительной. Любила музыку и хорошо пела,

– рассказали в Светловодской городской территориальной общине.

В декабре 2020 Юлия подписала контракт с Национальной гвардией Украины и присоединилась к ОЗСП "Азов". Великая война застала ее в Мариуполе.

"Сирена" помогала там раненым бойцам. 8 мая 2022 года она погибла на "Азовстале" в результате попадания авиационной бомбы в бункер, где располагался госпиталь.

Через 2 дня патронатная служба полка сообщила родным о ее гибели. Без матери остался 7-летний сын, которого воспитывают ее родители.

"Мы всегда будем ее помнить и уважать. Мы будем за нее мстить врагу, пришедшему на святую украинскую землю. Слава Герою! Слава Украине!" – подытожили в общине.

Смотрите фото по прощанию с защитницей / Фото Светловодского городского территориального общества

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