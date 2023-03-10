Провести захисницю в останню путь прийшли рідні, близькі та небайдужі містяни. Зокрема, приїхали її побратими та посестри, яких звільнили з російського полону.
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Війна застала захисницю в Маріуполі
Юлія Зубченко народилась у Світловодську 12 січня 1995 року. Після 9 класів Світловодської загальноосвітньої школи №4 вона навчалася в Кременчуцькому медичному коледжі, де отримала спеціальність фельдшерки.
У 2019 році захисниця здобула фах провізора у Національному фармацевтичному університеті в Харкові.
Дівчина завжди була дуже життєрадісною, турботливою та товариською. Любила музику та гарно співала,
– розповіли у Світловодській міській територіальній громаді.
У грудні 2020 року Юлія підписала контракт із Національною гвардією України та приєдналася до ОЗСП "Азов". Велика війна застала її у Маріуполі.
"Сирена" допомагала там пораненим бійцям. 8 травня 2022 року вона загинула на "Азовсталі" внаслідок влучання авіаційної бомби в бункер, де розташовувався шпиталь.
Через 2 дні патронатна служба полку повідомила рідним про її загибель. Без матері залишився 7-річний син, якого тепер виховують її батьки.
"Ми завжди будемо її пам’ятати та шанувати. Ми будемо за неї мститися ворогу, який прийшов на святу українську землю. Слава Герою! Слава Україні!" – підсумували у громаді.
Дивіться фото з прощання із захисницею / Фото Світловодської міської територіальної громади
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