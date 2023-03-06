Руководство и личный состав полиции Одесчины выразило глубокие соболезнования родным своего преждевременно умершего коллеги.
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Сердце лейтенанта полиции преждевременно остановилось
Неожиданно для всех 1 марта на 37 году жизни скончался лейтенант полиции Борис Балашов. Он работал инспектором сектора реагирования патрульной полиции территориального подразделения ГУНП в Одесской области в Черноморске.
Коллеги и знакомые вспоминают правоохранителя как доброго, честного, порядочного и надежного человека. Его уважали за самоотверженность своему делу, которому он посвятил 9 лет жизни.
В полиции отметили, что Балашов был верен присяге, данной украинскому народу. Ради спасения граждан он без преувеличения шел в огонь и воду:
- в октябре 2020 года полицейский спас на море двух подростков,
- в январе 2021 года – мужчину, пытавшегося покончить с жизнью.
Президент Владимир Зеленский наградил правоохранителя медалью "За спасенную жизнь", а глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям – нагрудным знаком "За отвагу в чрезвычайной ситуации".
Борис был отличным напарником, с ним в любой, даже самой сложной ситуации ощущалась поддержка и опора. Он был примером самоотверженности, стремился помочь, несмотря ни на что. Образец Человека, Полицейского, Героя,
– вспоминают лейтенанта полиции коллеги.
Сердце полицейского преждевременно остановилось / Фото полиции Одесской области
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