Руководство и личный состав полиции Одесчины выразило глубокие соболезнования родным своего преждевременно умершего коллеги.

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Сердце лейтенанта полиции преждевременно остановилось

Неожиданно для всех 1 марта на 37 году жизни скончался лейтенант полиции Борис Балашов. Он работал инспектором сектора реагирования патрульной полиции территориального подразделения ГУНП в Одесской области в Черноморске.

Коллеги и знакомые вспоминают правоохранителя как доброго, честного, порядочного и надежного человека. Его уважали за самоотверженность своему делу, которому он посвятил 9 лет жизни.

В полиции отметили, что Балашов был верен присяге, данной украинскому народу. Ради спасения граждан он без преувеличения шел в огонь и воду:

в октябре 2020 года полицейский спас на море двух подростков,

в январе 2021 года – мужчину, пытавшегося покончить с жизнью.

Президент Владимир Зеленский наградил правоохранителя медалью "За спасенную жизнь", а глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям – нагрудным знаком "За отвагу в чрезвычайной ситуации".

Борис был отличным напарником, с ним в любой, даже самой сложной ситуации ощущалась поддержка и опора. Он был примером самоотверженности, стремился помочь, несмотря ни на что. Образец Человека, Полицейского, Героя,

– вспоминают лейтенанта полиции коллеги.

Сердце полицейского преждевременно остановилось / Фото полиции Одесской области

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