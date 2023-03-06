К сожалению, обороняя независимость Украины, защищая жизнь каждого ее гражданина, погибли военные целого танкового экипажа 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Сухопутных войск ВСУ. Об этом сообщила пресс-офицер бригады Ирина Рыбакова.
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Экипаж всегда прикрывал пехоту
Она вспомнила погибших, как искренних, веселых и скромных мужчин.
Наши дорогие ребята ушли в вечность. Целый экипаж. Такие искренние, такие веселые, скромные. Они были чудесными. Покойтесь с миром. И пусть ваши убийцы будут прокляты и не найдут покоя ни при жизни, ни после смерти,
– написала Рыбакова.
В комментариях к сообщению боец 93-й бригады Владимир Дяченко добавил, что танковый экипаж был шикарным и всегда помогал и прикрывал пехоту. А также поблагодарил за все, что они сделали: "Благодарность огромная! Земля вам, ребята, пухом! Слава Украине".
Что известно о героях
В фонде "Повернись живим" также поделились воспоминаниями о героях танкового экипажа бригады "Холодный Яр", а также назвали их имена. Так, героями, павшими в боях за Бахмут, были:
- водитель-механик Андрей Мельник,
- командир экипажа Виталий "Тяпа" Кобец,
- наводчик Сергей Леонтьев.
Танковый экипаж, отдавший жизнь за Украину / Ирина Рыбакова
В фонде подчеркнули, что в ноябре 2022 года Виталий "Тяпа" Кобец участвовал в боях в Изюмском районе Харьковской области. Тогда мужчина рассказывал, что во время боя, в котором противнику удалось повредить его машину, смог подбить вражеский танк. После этого военный прошел лечение, а затем вернулся на фронт и получил в распоряжение два трофейных танка.
"Когда после ранения впервые залез в танк, меня трясло от воспоминаний, как за секунду решается – выживешь или погибнешь. Но я преодолел страх", – говорил офицер.
Погибшие защитники Украины
- В Киеве на Майдане Незалежности 7 марта попрощаются с украинскими разведчиками "Святошей", "Непейпивом", "Тарасием" и "Аполлоном", погибшими еще 26 декабря. Они устраивали россиянам "хлопки" в Белгороде и Брянске.
- 6 марта стало известно о смерти Николая Макаревича со Львовщины, погибшего в боях за Бахмут. У него остался маленький сын.
- На фронте за Украину отдала свою жизнь и защитница Татьяна Фесенко с позывным "Мурка". Она бок о бок служила с мужем и воспитывала дочь.