На жаль, обороняючи незалежність України, захищаючи життя кожного її громадянина, загинули військові цілого танкового екіпажу 93-тьої окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Сухопутних військ ЗСУ. Про це повідомила пресофіцерка бригади Ірина Рибакова.
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Екіпаж завжди прикривав піхоту
Вона згадала загиблих як щирих, веселих та скромних чоловіків.
Наші любі хлопці відійшли у вічність. Цілий екіпаж. Такі щирі, такі веселі, скромні. Вони були чудові. Спочивайте з миром. І нехай ваші вбивці будуть прокляті і не знайдуть спокою ні за життя, ні після смерті,
– написала Рибакова.
У коментарях до допису боєць 93-тьої бригади Володимир Дяченко додав, що танковий екіпаж був шикарним і завжди допомагав та прикривав піхоту. А також подякував за все, що вони зробили: "Подяка величезна! Земля вам, хлопці, пухом! Слава Україні".
Що відомо про героїв
У фонді "Повернись живим" також поділилися спогадами про героїв танкового екіпажу бригади "Холодний Яр", а також назвали їхні імена. Так, героями, що полягли у боях за Бахмут, були:
- водій-механік Андрій Мельник,
- командир екіпажу Віталій "Тяпа" Кобець,
- навідник Сергій Леонтьєв.
Танковий екіпаж, який віддав життя за Україну / Ірина Рибакова
У фонді підкреслили, що у листопаді 2022 року Віталій "Тяпа" Кобець брав участь у боях в Ізюмському районі Харківської області. Тоді чоловік розповідав, що під час бою, у якому супротивнику вдалося пошкодити його машину, зміг підбити ворожий танк. Після цього військовий пройшов лікування, а згодом – повернувся на фронт та отримав у підпорядкування два трофейні танки.
"Коли після поранення вперше заліз у танк, мене трусило від спогадів, як у секундах вирішується – виживеш чи загинеш. Але я переборов страх", – говорив офіцер.
Загиблі захисники України
- У Києві на Майдані Незалежності 7 березня попрощаються з українськими розвідниками "Святошею", "Непийпивом", "Тарасієм" та "Аполлоном", які загинули ще 26 грудня. Вони влаштовували росіянам "бавовну" у Бєлгороді та Брянську.
- 6 березня стало відомо про смерть Миколи Макаревича з Львівщини, який загинув у боях за Бахмут. У нього залишився маленький синочок.
- На фронті за Україну віддала своє життя й захисниця Тетяна Фесенко з позивним "Мурка". Вона пліч-о-пліч служила з чоловіком та виховувала доньку.