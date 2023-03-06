На жаль, обороняючи незалежність України, захищаючи життя кожного її громадянина, загинули військові цілого танкового екіпажу 93-тьої окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Сухопутних військ ЗСУ. Про це повідомила пресофіцерка бригади Ірина Рибакова.

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Екіпаж завжди прикривав піхоту

Вона згадала загиблих як щирих, веселих та скромних чоловіків.

Наші любі хлопці відійшли у вічність. Цілий екіпаж. Такі щирі, такі веселі, скромні. Вони були чудові. Спочивайте з миром. І нехай ваші вбивці будуть прокляті і не знайдуть спокою ні за життя, ні після смерті,

– написала Рибакова.

У коментарях до допису боєць 93-тьої бригади Володимир Дяченко додав, що танковий екіпаж був шикарним і завжди допомагав та прикривав піхоту. А також подякував за все, що вони зробили: "Подяка величезна! Земля вам, хлопці, пухом! Слава Україні".

Що відомо про героїв

У фонді "Повернись живим" також поділилися спогадами про героїв танкового екіпажу бригади "Холодний Яр", а також назвали їхні імена. Так, героями, що полягли у боях за Бахмут, були:

водій-механік Андрій Мельник,

командир екіпажу Віталій "Тяпа" Кобець,

навідник Сергій Леонтьєв.

Танковий екіпаж, який віддав життя за Україну / Ірина Рибакова

У фонді підкреслили, що у листопаді 2022 року Віталій "Тяпа" Кобець брав участь у боях в Ізюмському районі Харківської області. Тоді чоловік розповідав, що під час бою, у якому супротивнику вдалося пошкодити його машину, зміг підбити ворожий танк. Після цього військовий пройшов лікування, а згодом – повернувся на фронт та отримав у підпорядкування два трофейні танки.

"Коли після поранення вперше заліз у танк, мене трусило від спогадів, як у секундах вирішується – виживеш чи загинеш. Але я переборов страх", – говорив офіцер.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття усім рідним та близьким загиблих героїв, які віддали життя за кожного українця.

Загиблі захисники України