Известно, что в последний путь Юрия "Святошу" Горовца, Максима "Непейпива" Михайлова, Тараса "Тарасия" Карпюка и Богдана "Аполлона" Лягова проведут во вторник 7 марта. Их похоронят на Аллее Героев Лукьяновского исторического заповедника.

Читайте также Призрак новой холодной войны, борьба за Глобальный Юг: западные СМИ пишут об Украине

Организаторы "хлопка" в России

Известно, что панихиду по погибшим в войне героям запланировано на 11:00. Она состоится в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

А уже в 13:00 состоится самая церемония прощания на Майдане Незалежности.

Напомним, что погибли мужественные украинские защитники еще 26 декабря. Произошло это на границе между нашим государством и Брянской областью. Заметим, что у героев-разведчиков за плечами было множество рискованных операций. Враг, наверное, хотел бы их пленить, но они погибли мужественно, не став пленниками Кремля.

Что известно о героях-разведчиках

Юрий "Святоша" Горовец. Он был националистом, христианином, актером, путешественником, ветераном. Воевал с начала российского вторжения в 2014 году. Он участвовал в боевых действиях в Иловайске, защищал Мариуполь. Те, кто знаком с ним лично, уверяют, что он руководил группой разведчиков, действовавших на территории России.

Он был националистом, христианином, актером, путешественником, ветераном. Воевал с начала российского вторжения в 2014 году. Он участвовал в боевых действиях в Иловайске, защищал Мариуполь. Те, кто знаком с ним лично, уверяют, что он руководил группой разведчиков, действовавших на территории России. Максим "Непейпиво" Михайлов. Он в украинском национальном движении давно. Присоединился к нему еще задолго до Революции Достоинства и начала войны России против Украины.

Он в украинском национальном движении давно. Присоединился к нему еще задолго до Революции Достоинства и начала войны России против Украины. Тарас "Тарасий" Карпюк. Он тоже был националистом. Ушел на фронт одним из первых в 2014 году. Известно, что ему удалось выжить после бойни в Иловайске в августе 2014 года.

Он тоже был националистом. Ушел на фронт одним из первых в 2014 году. Известно, что ему удалось выжить после бойни в Иловайске в августе 2014 года. Богдан "Аполлон" Лягов. Он был самым молодым. В то же время – одним из самых отчаянных воинов этой группы. Герою было всего 19 лет.

Жуткая новость облетела сегодня сеть. Пользователи распространили видео, на котором можно было увидеть очередное военное преступление, совершенное россиянами. Они расстреляли украинского военнопленного, чьи последние слова были "Слава Украине".