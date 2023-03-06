Заметим, что Татьяна имела позывной "Мурка" и защищала наше государство бок о бок со своим мужем Владимиром. Известно также, что пара воспитывала дочь – теперь она полусирота. О гибели военной сообщила волонтер Юлия Кухова в воскресенье, 5 марта.

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"Она стала ангелом"

Словами сложно передать, что чувствуют друзья, родные и близкие погибшей женщины. Юлия Кухова написала, что гибель военной – это мучительная боль. Она никогда это не забудет и не простит оккупантам.

Кроме того, муж погибшей защитницы Владимир Фесенко написал, что его жена стала ангелом. Вместе с тем он вспомнил об их общей дочери, которая теперь будет воспитываться без матери.

Я потерял свою красавицу, лучшую в мире жену и мать нашей дочери. Она стала ангелом, который будет смотреть на меня и на нашу дочь и всегда будет рядом в наших сердечках. Я обязательно встречусь с тобой, моя любимая Мурочка,

– говорится в его сообщении.

Покойная военнослужащая Татьяна Фесенко / Фото из социальных сетей

Редакция 24 Канала выражает соболезнования всем родным и близким погибшей Татьяны Фесенко. Спасибо ей за то, что она противостояла оккупантам и отдала свою жизнь, чтобы как можно скорее наше государство победило врага.

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