О гибели отца и сына стало известно 3 марта. Трагическое известие сообщил брат и дядя погибших Юрий Самсон.

Достойно внимания Погиб через 3 месяца после свадьбы: в Хмельницкой области попрощались с воином Сергеем Гончаруком

Вместе защищали Украину с первого дня вторжения

Олег и Никита Хомюк с первых дней полномасштабного вторжения России пошли добровольцами защищать наше государство. Брат Олега и дядя Никиты опубликовал последнюю совместную фотографию с погибшими, которую сделали еще летом прошлого года, когда они вместе защищали Украину в Николаевской области.

Олег и Никита Хомьюки и Юрий Самсон на Николаевщине летом 2022 года / Фото из соцсетей Юрия Самсона

Это наша последняя общая фотография – лето, Николаевщина. Улыбаемся, чтобы прислать маме и бабушке, как доказательство хорошего победного настроения. Имел честь служить вместе. Мы прошли немало военных дорог, но теперь ваш, мои родные, путь пролегает в Ирий. Держите небо с достоинством, как вы всегда несли военную службу на земле. Светлая память, милые братцы и племянники. Эта грусть навечно,

– написал Юрий Самсон.

Обстоятельства гибели воинов пока неизвестны. Дата и место прощания с павшими Героями будут сообщены позже.

Редакция 24 Канала выражает свои искренние соболезнования родным и близким погибших воинов! Вечная память и вечная слава Героям Украины!

В Хмельницкой области попрощались с Сергеем Гончаруком

Из-за минометного обстрела россиян возле Клещиевки, что под Бахмутом, погиб 41-летний воин Сергей Гончарук из села Старая Синява Хмельницкой области. Человек в начале вторжения России добровольцем ушел на фронт. Он хотел идти защищать Украину еще в 2014 году, однако перенес операцию на позвоночнике и получил группу инвалидности. В прошлом году он никому не рассказывал об инвалидности, чтобы ему не было отказано в военкомате.

В октябре мужчина женился на своей невесте, с которой встречался 4 года, а уже в январе погиб после минометного обстрела во время выполнения боевого задания. Похоронить воина удалось только полтора месяца спустя после гибели.