С погибшим героем простились в родном поселке на Хмельнитчине. У него остались мама, отчим и жена, с которой они сыграли свадьбу всего за три месяца до гибели.

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Добавим, что Сергей стал вторым жителем поселка Старая Синява Хмельницкой области, отдавшего жизнь за Украину.

На фронт хотел уйти еще в 2014 году

О том, что он идет добровольцем на фронт, Сергей не сообщил. Она узнала об этом, когда он ехал во Львов.

Позвонила ему девушка, с которой он встречался уже 4 года, и сказала, что Сергей ушел добровольцем. Считал, что поскольку он мужчина, то должен защищать свою родину. Ни у кого разрешения он не спрашивал,

– рассказала мама погибшего героя Нина.

На фронт Сергей хотел уходить еще в 2014 году. Однако тогда он перенес операцию на позвоночнике, получил группу инвалидности. В этот раз в 2022 году о своих проблемах со спиной он никому не сказал.

Сергей ничего не рассказывал родным

Сначала Сергей находился на тренировочном полигоне и оттуда звонил родным каждый день. Однако когда его отправили на фронт, он сообщил маме, что сможет звонить реже, может не быть на связи в течение трех дней. Во время этого периода он находился на боевом задании.

"В последний раз мы с ним говорили 17 января, за два дня до гибели. Ничего особенного, у него всегда все было хорошо. Мне он ничего особенно не рассказывал, я даже не знала, что он под Бахмутом", – добавила мать бойца.

В октябре прошлого года Сергей приезжал на отпуск и рассказал о своем решении жениться на своей девушке Виталине. Они устроили свадьбу, хотя Сергей так и не увидел фотографии.

Он ни Виталине, ни мне тоже ничего не рассказывал, берег всех. Уже после его гибели я расспросила его сослуживцев. Выяснила, что сначала они воевали в Николаевской области, увольняли село Снигиревка. Затем их опрокинули под Херсон, там враг был буквально через реку от них. А уже в конце ноября их бригада оказалась под Бахмутом.

– рассказала теща Сергея Людмила Леонидовна.

Сергей был большим поклонником спорта и часто посещал спортзал. Он никогда не курил и не пил, соблюдал правильное питание и часто ходил пешком. Родные люди говорили, что он был очень коммуникабельным и имел много друзей. Сергей всегда был готов помочь другим, особенно своим собратьям. Если кому-то из них возникали проблемы, Сергей мог поговорить с командиром и решить все.

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