Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр. Она также сообщила цель российских вбросов.

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Оккупанты пытаются прорвать оборону

По словам Маляр, если кратко подытожить обнародованные сводки, то ситуация в Бахмуте обострена, враг продолжает наступление и пытается прорвать оборону украинских войск.

Наши воины делают все возможное, чтобы не дать врагу реализовать свои планы. ️Детальное описание ситуации на фронте читайте и смотрите на аккаунтах Генштаба,

– отметила заместитель министра.

Она добавила, что также зафиксировали очередную информационную атаку врага по Бахмуту. Технология выглядит следующим образом:

Россияне запускают большое количество будто бы инсайдерской информации о якобы противоречии между военно-политическим руководством относительно решений по Бахмуту. То есть о том, что вроде бы президент, Залужный и Сырский имеют разные позиции по этому поводу. Однако на самом деле это не так.

Оккупанты также дискредитируют лично Командующего сухопутными войсками. ️

Пропагандисты придумывают политические подтексты военных решений. ️

Кроме этого, враг пытается показать, что Россия бережет своих, а украинское командование якобы не считается с жизнями.

"На самом деле все наоборот. О чем свидетельствует соотношение погибших – у них в несколько раз выше, и тактика боевых действий", – подчеркнула Маляр.

Она добавила, что цель распространения такой информации:

Посеять в украинском обществе дискуссию о том, стоит ли защищать Бахмут. Россияне делают это путем вбросов о неважности этого направления. Однако, по словам замминистра, учитывая, сколько информационных усилий и ресурсов оккупанты к этому привлекли – именно они считают это направление стратегическим. ️

Посеять сомнение и недоверие к украинским военным решениям и принимающим их людям. Маляр подчеркнула, что в эту ловушку демократическое общество нашей страны всегда попадает. Однако во время войны все должны просто доверять решениям военных, ведь это их ответственность.

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