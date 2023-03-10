Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона також повідомила мету російських вкидів.

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Окупанти намагаються прорвати оборону

За словами Маляр, якщо коротко підсумувати оприлюднені зведення, то ситуація у Бахмуті загострена, ворог продовжує наступ та намагається прорвати оборону українських військ.

Наші воїни роблять все можливе, аби не дати ворогу реалізувати свої плани. ️Детальний опис ситуації на фронті читайте та дивіться на акаунтах Генштабу,

– зазначила заступниця міністра.

Вона додала, що також зафіксували чергову інформаційну атаку ворога щодо Бахмуту. Технологія виглядає наступним чином: ️

Росіяни запускають велику кількість нібито інсайдерської інформації про буцімто суперечності між військово-політичним керівництвом щодо рішень по Бахмуту. Тобто про те, що начебто президент, Залужний і Сирський мають різні позиції щодо цього. Проте насправді це не так.

Окупанти також дискредитують особисто Командувача сухопутних військ. ️

Пропагандисти вигадують політичні підтексти воєнних рішень. ️

Окрім цього, ворог намагається показати, що Росія своїх береже, а українське командування нібито не рахується з життями.

"Насправді все навпаки. Про що свідчить співвідношення загиблих – у них у декілька разів вище, та тактика бойових дій", – наголосила Маляр.

Вона додала, що мета поширення такої інформації:

Посіяти в українському суспільстві дискусію про те, чи варто захищати Бахмут. Росіяни роблять це шляхом вкидів про неважливість цього напрямку. Проте, за словами заступниці міністра, зважаючи на те, скільки інформаційних зусиль та ресурсів окупанти до цього залучили – саме вони вважають цей напрям стратегічним. ️

Посіяти сумнів та недовіру до українських військових рішень та людей, які їх приймають. Маляр наголосила, що в цю пастку демократичне суспільство нашої країни завжди потрапляє. Проте під час війни всі повинні просто довіряти рішенням військових, адже це їхня відповідальність.

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