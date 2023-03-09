Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона ответил на заявление Столтенберга. Об этом пишет 24 Канал.

Смотрите также Россия может пойти дальше, – Зеленский объяснил, какова целесообразность содержания Бахмута

Череватый напомнил о заявлениях Запада в начале вторжения

В частности, Череватый отметил, что у него есть определенный опыт общения с экспертами штаб-квартиры НАТО. Военный заметил, что Североатлантический союз имел отношение к войне в бывшей Югославии. Однако масштабы этого конфликта отличаются от ситуации в Украине, отметил представитель ВСУ.

Они привыкли к таким стабилизационным миссиям, учебным, миротворческим. Поэтому по моему убеждению: им трудно понять войны здесь. Они с чисто прагматическими, сухими расчетами к этому подходят. Иногда не понимая, что украинцы уже год в таком сверхмощном военном конфликте выработали гораздо большую устойчивость, нестандартность, гораздо большую мощность тактических решений,

– заявил спикер.

Череватый подчеркнул, что к таким заявлениям нужно относиться с уважением. Однако он считает, что НАТО не до конца понимает ситуацию. Он вспомнил, как в начале войны Запад считал часы до того, как рухнет Киев.

Что сказал Столтенберг о Бахмуте