Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону відповів на заяву Столтенберга. Про це пише 24 Канал.

Дивіться також Росія може піти далі, – Зеленський пояснив, яка доцільність втримання Бахмута

Череватий нагадав про заяви Заходу на початку вторгнення

Зокрема, Череватий зауважив, що він має певний досвід спілкування з експертами штаб-квартири НАТО. Військовий зауважив, Альянс мав дотичні відносини до війни в колишній Югославії. Однак масштаби цього конфлікту відрізняються від ситуації в Україні, зауважив представник ЗСУ.

Вони звиклі до таких стабілізаційних місій, навчальних, миротворчих. Тому на моє переконання: їм важко збагнути війни тут. Вони з чисто прагматичними, сухими розрахунками до цього підходять. Іноді не розуміючи, що українці вже рік в такому надпотужному військовому конфлікті випрацювали набагато більшу стійкість, нестандартність, набагато більшу потужність тактичних рішень,

– заявив речник.

Череватий наголосив, що до таких заяв потрібно ставитися з повагою. Однак він вважає, що НАТО не до кінця розуміє ситуацію. Він пригадав, як на початку війни Захід рахував години до того, як впаде Київ.

Що сказав Столтенберг про Бахмут