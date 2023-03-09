В щоденному звіті Інституту вивчення війни зазначають, що окупаційні війська зайняли східну частину Бахмута після контрольованого тактичного відступу ЗСУ. Однак перспектив на серйозний успіх на цьому напрямку у них нема.

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Напружена ситуація у Бахмуті

Засновник ПВК Вагнера Євгєній Пригожин 8 березня заявив, що російські війська захопили увесь східний Бахмут. У звіті ISW сказано, що ця заява узгоджується з наявними візуальними доказами. За оцінками ISW, 7 березня українські війська завершили контрольований відхід зі східного Бахмута через річку Бахмутка.

Експерти ISW оцінюють, що російські війська займають близько 50 відсотків Бахмута.

Російські війська, ймовірно, посилять атаки на північному заході та південному заході Бахмута (на північ від Опитного та на південь від Ягідного, відповідно), щоб обійти річку Бахмутку,

– сказано у звіті.

В ISW переконані, що росіяни навряд чи зможуть швидко використати прорив за межі Бахмута, навіть коли захоплять місто. Там зазначили, що не виявлено жодних ознак того, що російські військові мають добре оснащені та підготовлені резервні сили для наступу за Бахмут.

Більшість російських підрозділів, за якими ведеться спостереження на Донбасі, вже беруть участь у наступальних операціях, включно з російськими повітряно-десантними військами, які приєдналися до російського наступу на Бахмут у січні 2023 року, зазначають аналітики.

ISW припускають, що російський наступ на сході України незабаром досягне кульмінації, якщо російські війська захоплять Бахмут, оскільки російські військові не мають бойової потужності або підкріплень, необхідних для використання прориву під Бахмутом.

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