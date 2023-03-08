Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За даними британської розвідки, поїздка міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу в Україну була відповіддю Євгєнію Пригожину.

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Адже ватажок вагнерівців нещодавно похизувався тим, як відвідав своїх найманців на передовій. Однак, на думку Коваленка, зараз відносини між цими 2 структурами загострилися настільки, що вже не йдеться лише про банальне змагання.

На сьогодні російські окупаційні війська використовують ПВК "Вагнера" у районі Бахмутського плацдарму виключно як живий щит,

– сказав військовий оглядач.

Вагнерівців відправляють на перші лінії. А вже за ними йдуть регулярні війська.

Чому Шойгу хоче знищити ПВК "Вагнера"

Коваленко переконаний, що Пригожин вже досить давно втратив монополію на ведення бойових дій. Зараз власник ПВК "Вагнера" навіть віддалено не нагадує ту "зіркову" особистість, яка світилася у медіа у 2022 році.

Фактично міноборони Росії знищує ПВК "Вагнера" діями біля Бахмута, щоб прокласти дорогу для своєї приватної військової компанії "Патріот",

– пояснив військовий оглядач.

Сєргєй Шойгу та його колеги з російського міноборони намагаються просувати свою ПВК і надалі залучити її до бойових дій в Україні.

Олександр Коваленко розповів, навіщо Шойгу хоче знищити ПВК Пригожина: дивіться відео

Дебют ПВК "Патріот" не склався

Як розповів військовий оглядач, міноборони планувало влаштувати дебют для своєї ПВК біля Вугледара. Але цим планам завадила нищівна поразка 40-ї та 155-ї окремих бригад російської морської піхоти.

Через поразку цих підрозділів під Вугледаром не вийшло прокласти цей шлях популярності для ПВК "Патріот". Тому фактично вона зараз перебуває у тіні,

– зазначив Коваленко.

Однак, за його словами, як тільки група "Вагнера" взагалі зникне, ПВК "Патріот" вийде на передові позиції у війні проти України.

Становище ПВК "Вагнера": коротко