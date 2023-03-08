Українські захисники щодня ліквідовують сотні окупантів. Станом на 8 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що "пакетизувати" вдалося вже 155 530 загарбників.

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Вагнерівці – у відчаї. Біля Бахмута вони вже втрачають підтримку російських військових. Прігожин бачить, що людський ресурс закінчується. Вагнерівці вже не мають підтримки артилерії.

Цікаво! На території Росії постійно виявляють нові цвинтарі ліквідованих вагнерівців. Зокрема, нещодавно знайшли ще одне – під Москвою у селі Мавріно. Там поховали щонайменше 27 "пакетизованих".

Прігожин впав в істерику

"Кухар Путіна" впав в істерику через ситуацію під Бахмутом. Раніше Прігожин активно критикував російське міноборони. Тим часом нещодавно записав мало не благальне відео.

Прігожин випрошує боєприпаси та підкріплення. Він вже боїться, що "всім буде п***ець". "Кухар Путіна" у паніці намагається набрати нових росіян, готових "пакетизуватися" в Україні. Окрім того, він пробує набити собі ціну й розповідає, що "фронт розвалиться", якщо вагнерівці відступлять.

Росії та, зокрема, вагнерівцям не вдається досягнути жодної цілі. Усіх окупантів, які прийшли в Україну, чекає або полон, або пакет.