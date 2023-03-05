Про це він говорить у ролику, який активно поширюють у мережі, передає 24 Канал. Однак достеменно незрозуміло, коли та де він його знімав. Та й саме відео виклав не Пригожин. Хай там як, але воно варте уваги.

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Пригожин боїться відступу від Бахмута

"Кухар Путіна" переконаний, що його бійці не повинні відступати від Бахмута. Якщо вони це зроблять, то своїми ж діями "зруйнують фронт". І боїться Пригожин, що у цьому Кремль дуже швидко знайде крайніх.

Якщо ПВК "Вагнер" відступить від Бахмута, то весь фронт посиплеться... Якщо ПВК "Вагнер" зараз відкочуються, то в історії відбувається така ситуація: зрозуміло, що фронт посиплеться до російських кордонів, може, і далі посиплеться,

– скаржиться він.

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Оскільки Пригожин дуже переживає за себе, то вже знає, кого звинуватить вище військове керівництво Росії. За словами "кухаря Путіна", крайніми у цьому випадку будуть саме вагнерівців. Власне, своїми словами він намагався мотивувати міноборони відновити постачання боєприпасів. Адже якщо відомство цього не зробить, то вагнерівцям дійсно доведеться відійти.

І щоб якось аргументувати необхідність залишатися біля Бахмута, Пригожин вирішив нагадати про "ефект пружини". Ба більше, поскаржився на те, що відступом однозначно скористаються українські військові та просунуться на територію "ЛНР", де спочатку "зметуть" Луганськ і Сорокине, а потім і на Росію вийдуть. З огляду на все це, він ще й припустив, що такий розвиток подій дозволить також деокупувати Крим.

Пригожин досить непослідовний чоловік. Він скаржиться на відсутність боєприпасів від російського міноборони. Але це не заважає йому продовжувати вербування бійців.

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В Інституті з вивчення війни зауважили, що з 2 по 4 березня ПВК "Вагнера" відкрили щонайменше три рекрутингові центри. Працюють вони на базі російських спортивний клубів.

Уже відомо, що за ці кілька днів рекрутингові центри "Вагнера" почали базуватися на основі спортивних комплексів:

"Динамо" у Самарі;

"Антарес" у Ростові;

будівлі Федерації боксу Росії у Тюмені.

Але це ще не все. Нагадаємо, що напередодні у Санкт-Петербурзі свої двері відкрив молодіжний клуб "Вагнерьонок".