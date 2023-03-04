Однак насправді відео з Пригожиним було зняте навіть не на околицях Бахмута, оскільки охорона не пускає його туди. З кадрів, які є на відео, видно, що Пригожин перебуває у селі Парасковіївка.
Дивіться також Пригожина просто знищать: які зараз стосунки між Путіним і керівником ПВК "Вагнера"
Пригожин вкотре збрехав про своє місцеперебування
Окупанти оголосили про захоплення села 20 лютого. Водночас відео має провокативний характер та є частиною дезінформаційної кампанії проти України.
Село Парасковіївка, звідки Пригожин записував відео, на карті
Метою кампанії є поширення панічних настроїв серед населення та провокування вищого військового та політичного керівництва.
Варто зазначити, що це не перший раз, коли Пригожин імітує перебування на передовій, насправді перебуваючи в тилу. Раніше він оприлюднив фото з печери у Володимирівці, що знаходиться за соляними шахтами Соледару, при цьому в той час тривали бої.
У цілому, російське командування уникає відвідування передової, тому не володіє повною картинкою.
У Бахмуті побував Сирський: яка ситуація у місті
- Поки Пригожин вигадує свою присутність у Бахмуті, в пеклі бойових дій на Сході побував генерал-полковник Олександр Сирський, керівник Сухопутних військ Збройних Сил України.
- Сирський побував у підрозділах, які зараз захищають місто, і вислухав звіти військових командирів. За даними Сухопутних військ, інтенсивні бої відбуваються як у Бахмуті, так і на околицях.
- Генерал-полковник зібрав інформацію про стан підпорядкованих підрозділів та обговорив проблеми, пов'язані з підвищенням їх обороноздатності на лінії фронту.
- У ЗСУ наголошують, що противник не відмовляється від спроби захопити Бахмут та продовжує накопичувати свої сили з метою окупації міста.
- За словами речника Східного угруповання військ Збройних Сил України Сергія Череватого, на цей момент командування не прийняло рішення щодо виведення Сил оборони з міста Бахмут. Він наголосив, що ще існують можливості для того, щоб утримати місто.
- 3 березня стало відомо, що тактична група аеророзвідки "Птахи Мадяра" покидає Бахмут. Цей підрозділ обороняв місто понад 100 днів.