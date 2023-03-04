Однако на самом деле видео с Пригожиным было снято даже не в окрестностях Бахмута, поскольку охрана не пускает его туда. Из кадров на видео, видно, что Пригожин находится в селе Парасковеевка.

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Пригожин еще раз соврал о своем местонахождении

Оккупанты объявили о захвате села 20 февраля. В то же время видео носит провокационный характер и является частью дезинформационной кампании против Украины.

Село Парасковеевка, откуда Пригожин записывал видео, на карте

Целью кампании является распространение панических настроений среди населения и провоцирование высшего военного и политического руководства.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда Пригожин имитирует нахождение на передовой, на самом деле находясь в тылу. Раньше он обнародовал фото из пещеры в Владимировке, находящийся за соляными шахтами Соледара, при этом в то время продолжались бои.

В целом, российское командование избегает посещения передовой, поэтому не владеет полной картинкой.

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