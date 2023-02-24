Про це 24 Каналу розповів політолог Тарас Загородній. Ватажок вагнерівців навіть показав трупи своїх найманців та поскаржився, що його бійцям бракує боєприпасів.

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Пригожин звинувачує командувача російськими окупантами в Україні Валєрія Герасимова та міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу у тому, що вони не хочуть ділитися зброєю з його підрозділом.

Стара тактика Путіна

За словами політолога, путінські посіпаки гризуться, як павуки у банці.

"Вболіваємо за всі команди у цій боротьбі. Чим більше буде сварок у Росії, тим краще для нас. Це розхитує владну вертикаль Путіна", – зазначив Загородній.

Політолог пояснив, що процеси, які зараз відбуваються в оточенні Путіна, є наслідком давньої тактики диктатора.

Тарас Загородній Політолог Путін постійно створює конфлікти між різними групами: одних підіймає, а інших опускає. Він робить це для того, аби ці групи не могли об'єднатися проти нього, а боролися один проти одного і за ресурс. Коли одна група підіймається трохи вище, і Путін розуміє, що її влади стає занадто багато, він їх починає "гасити".

Саме такі методи, за словами Загороднього, зараз застосовують щодо ПВК "Вагнера".

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"Пригожин – використаний контрацептив"

Спочатку вагнерівцям не дали зброю. Потім Сєргєй Шойгу взагалі запропонував створити власну приватну кампанію, а Путін погодився.

Пригожин вже – як використаний контрацептив. Він вже став не потрібен на певному етапі,

– зазначив політолог.

Він додав, що російський диктатор – майстер у таких справах. Однак проблема полягає у тому, що ця схема Путіна добре працює лише тоді, коли в країні немає екстремальної ситуації.

"Якби це було у мирний час, все було б нормально, вони б там змагалися і це не загрожувало б стабільності Путіна. Але зараз триває війна", – зауважив Загородній.

Боротьба за спадок Путіна

За словами політолога, всі путінські еліти вже розуміють, що на Росію очікує поразка у війні. Особливо очевидно це стало після блискучих операцій ЗСУ на Харківщині та Херсонщині.

Програш в Україні буде використовуватися для внутрішньополітичної боротьби у Росії за спадок Путіна. На кону – величезні гроші й влада,

– наголосив Загородній.

Такі елементи, як власник ПВК "Вагнера", можуть бути корисними на певному етапі. Однак після того, як вони виконали свою роль, російське керівництво прагнутиме їх позбутися.

"Знищити Пригожина і поставити на його місце іншу людину для ФСБ та міноборони з їхніми ресурсами взагалі не проблема. Адже фактично Пригожин – паразит на тілі російської держави", – зазначив політолог.

Яка доля чекає на ватажка ПВК "Вагнера"

За його словами, ватажок вагнерівців порушив негласний закон про монополію на насильство. Раніше у Росії ніхто не міг вчиняти насильство, окрім владних структур – ФСБ, міноборони, МВС.

А зараз Пригожин зайшов на багато полів. Йдеться і про поле міноборони, і того ж МВС. Адже він забирає ув'язнених з тюрем, а російська система з них годувалася,

– сказав Загородній.

За його словами, власник ПВК "Вагнера" опинився у дуже непростому становищі.

"Не виключено, що найближчим часом Пригожина просто знищать. Тому що він буде не потрібен", – сказав політолог.

Конфлікти у Росії: коротко