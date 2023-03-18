Про це 24 Каналу розповів Андрій Крамаров – військовий експерт. За його словами, протягом цього на Бахмутському напрямку ворог зменшив інтенсивність наступальних дій.

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Окупанти вдаються до штурмів

Андрій Крамаров пояснив, що росіяни все ж не залишають спроб захопити Бахмут.

Тобто кількість наступів знизилася майже вдвічі. Вона все одно дуже велика, це шалені кількості людей та велика кількість атак,

– переконаний він.

На його думку, ворог продовжує спроби перекрити саме основну трасу живлення міста Бахмут, здійснюючи штурм.

"І значних успіхів у цьому вони взагалі не досягають. Там немає можливості для них дещо ближче підтягнути свою артилерію для того, щоб під артилерійський повний контроль взяти цю трасу", – наголосив він.

Крамаров додав, що південно-західні позиції росіян повністю контролюються українською артилерією, яка здебільшого знаходиться в районі Часового Яру.

ЗСУ успішно відпрацьовують по ворогу

Військовий експерт пояснив, що намагання росіян штурмувати ріку Бахмутка – це щось доволі дивне. Вони не зводять понтонну переправу, а фізично штурмують річку.

"Вони вийшли на той плацдарм, їм дали на нього зайти, їх закрили на Правому березі. І на Правому березі контролюють наші бійці", – зауважив він.

Там російські військові були знищені не лише завдяки українській артилерії.

Дуже ефективно, за словами наших бійців, працює саме західне озброєння ближнього бою, наприклад, ті ж сам міномети МК-14, якими наші бійці на відстані 1,5–2 кілометри просто накривають одразу ж їх в тому місці, де вони з'являються,

– зосередив увагу військовий експерт.

За його словами, щодо північної частини Бахмута, то там ситуація теж важка через промзону довкола.

"Ця велика промислова зона є місцем ведення бойових дій. Це ближні бої. Промзона не дозволяє ні нам, ні їм ефективно використовувати велику ствольну артилерію", – додав він.

Крамаров повідомив, що наразі ЗСУ там використовують тактику активного захисту малими групами, яка використовувалася під час оборони Києва, зокрема, під час боїв у Бучі та Ірпені.

Малими групами ССО, десантно-штурмові війська за підтримки Сухопутних військ, які тримають їх тил, дуже активно маневрами намагаються вибивати противника, завдаючи йому контратаку,

– підсумував він.

Тож успіхи певні є.

Контрнаступальні дії

Військовий експерт наголосив, що в Авдіївці ворог також пішов в активні штурмові дії, які даються йому дорогою ціною.

За його словами, через створення своєрідних "кліщів", за допомогою яких вони намагаються обходити щільні ряди української оборони, росіяни оголюють свої фланги.

І там дуже південніше Авдіївки вони зазнали дуже значних втрат, тому що вони висунулися, розтягнули самі свій фронт, після чого отримали дуже гарну контратаку,

– пояснив він.

Саме там ворог втратив значну частину своєї техніки, потрапивши в оточення.

"Щодо наших контрнаступальних дій, то вони точаться зараз понад усе все на північному напрямку Бахмута", – наголосив він.

Військовий експерт зазначив, що Оріхове є одним із наших логістичних ланцюгів, на який росіяни наступають вже третій тиждень поспіль.

Те, чого вони намагалися досягти за 24 години, протягом пів години, години вони втрачають,

– переконаний він.

За його словами, вже у боях під Бахмутом був помічений танк Т-62 2022 року модернізації.

Підготовка України до контрнаступу