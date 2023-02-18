Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный. По его словам, для Украины, безусловно, очень важно получить танки.
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Однако сейчас украинским военным нужно сдержать наступление россиян. А для этого ВСУ крайне необходимы артиллерийские системы и боеприпасы.
"Именно артиллерия наносит основное огневое поражение на фронте. Танки важны при контрнаступлении, когда они непосредственно поддерживают действия пехоты. А уничтожают вражескую технику и самих врагов, прежде всего, артиллерией", – объяснил Нарожный.
Артиллерийские системы от Запада
Западные партнеры предоставляют Украине большое количество артиллерийского вооружения.
- Украина получит 30 САУ AS-90, то есть 2 дивизиона. По словам Нарожного, AS-90 – очень мощная британская система примерно такого формата, как немецкая PzH 2000.
- К нам едут шведские Archer – это сверхсовременные системы на колесной базе. Военный эксперт отметил, что единственный недостаток этих установок – они никогда не были в бою.
- Дания передала Киеву все свои самоходные гаубицы CAESAR, сделанные во Франции. Нарожный добавил, что во Франции уже даже сказали, что развернули производство таких установок и будут "печь их, как горячие пирожки", и передавать Украине.
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Возможности западной артиллерии
И самое главное, по словам военного эксперта, что союзники предоставляют ВСУ огромное количество артиллерийских боеприпасов.
Когда к нам приедут эти десятки тысяч артиллерийских снарядов вместе с системами, мы сможем на расстоянии 20 – 40 километров уничтожать врага без огневого контакта, так как сейчас это происходит в Бахмуте.
– сказал Нарожный.
Он добавил, что на данном этапе боевых действий именно артиллерия для Украины важнее танков Leopard.
Новое наступление России: коротко
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия уже начала свое новое наступление. Враг пытается вести наступательные действия по нескольким направлениям.
- По словам советника главы Офиса Президента Украины Михаила Подоляка, главный вызов для Украины в наступлении России – это то, что оккупационная армия заваливает украинские позиции большим количеством мобилизованных. При этом Россия не жалеет своих военных.
- Подоляк отметил, что главная задача для Украины – не дать втянуть нашу армию в боевые столкновения контактного типа стрелковым оружием. А для этого Украине нужно большое количество артиллерийских снарядов, чтобы отодвинуть российскую живую силу как можно дальше от позиций ВСУ.