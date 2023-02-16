Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Западные СМИ и разведки предупреждали о том, что Россия готовит большое наступление на Украину.

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Однако, по словам Подоляка, на самом деле российское оккупационное войско уже идет в атаку.

"То, что мы видим на фронте, – это наступление. То самое "большое" наступление России действительно уже продолжается. Просто слово "большое" – это ирония", – подчеркнул советник главы ОП.

В России совсем другая армия, чем год назад

Он отметил, что сейчас – не февраль 2022 года. У России уже совсем другая армия, полностью отличающаяся от той, которая ворвалась в Украину год назад. Ведь группировку вторжения в феврале 2022 года составляла профессиональная армия, которую тренировали годами.

А сейчас это просто мобилизованное. Да, их много. Но сейчас у россиян и техника не такая, какая была в начале вторжения,

– сказал Подоляк.

Впрочем, по словам советника главы ОП, у россиян все еще остается достаточно оружия, в том числе артиллерии калибра 152 и 122 миллиметров.

Интервью Екатерины Соляр с Михаилом Подоляком: смотрите полное видео

Цель оккупантов на фронте

Как отметил Подоляк, оккупанты хотят немного "подвинуть" украинскую армию на тех или иных направлениях. В частности, речь идет о:

Луганском направлении – в сторону Харьковской области;

Донецком;

Запорожском.

"На всех этих направлениях россияне будут вести определенные боевые действия", – сказал Подоляк.

Главная проблема для Украины

Советник главы Офиса Президента подчеркнул, что у Украины сегодня тоже совсем другая армия, чем была год назад. Украинские бойцы имеют гораздо более технологичное вооружение. Однако Россия создает некоторые проблемы для Украины.

В России много мобилизованных, которых она тратит независимо от того, выигрывает что-то или нет. Главное для врага – чтобы можно было продвигаться на 1 – 2 метра вперед. Это ключевой недостаток этого этапа войны,

– подчеркнул Подоляк.

Он отметил, что главное для Украины – не дать втянуть нашу армию в боевые столкновения контактного типа стрелковым оружием.

"А для этого нам нужно увеличить поставки артиллерийских снарядов, чтобы отодвинуть российскую живую силу от наших первых порядков. То есть артиллерией отодвинуть врага на расстояние 10 – 20 километров", – объяснил советник главы ОП.

Что нужно ВСУ, чтобы остановить наступательные потуги врага

Также, как отметил Подоляк, Украине важно уменьшить любые наступательные возможности России. Для этого ВСУ нужны дальнобойные ракеты, способные поражать цели на расстоянии 150 и более километров.

Накопление основного ресурса врага для ведения контактных боев идет на расстоянии 150 – 200 километров. Нам нужно их там уничтожать и таким образом существенно уменьшать возможность россиян продвигаться вперед,

– подчеркнул советник главы ОП.

Он добавил, что это ключевая проблема, которую сегодня украинские власти доносят до западных партнеров. По словам Подоляка, союзники также отдают себе отчет во всей опасности. Поэтому, например, президент Польши Анджей Дуда заявил о том, что Украине нужно отправить необходимую помощь срочно, а не через месяц.

Конфликт между Пригожиным и российским минобороны

Тем временем Евгений Пригожин снова раскритиковал российское минобороны. Вожак ЧВК "Вагнера" обвинил российскую армию в том, что Бахмут до сих пор не удалось захватить. Подоляк убежден, что это продолжение конкуренции Пригожина с классическим российским генералитетом.

По словам советника главы ОП, этот конфликт продолжается давно. События могли развиваться по 2 сценариям:

или Пригожин должен был выиграть и тотально доминировать в окружении Владимира Путина;

или классический генералитет, в том числе начальник генштаба Валерий Герасимов, глава минобороны Сергей Шойгу и другие "съели" бы владельца ЧВК "Вагнера".

В России заключенных на войну будут набирать через минобороны

По мнению Подоляка, сейчас ситуация складывается не в пользу Пригожина. Все это сказывается на вербовке российских заключенных в ЧВК "Вагнер".

Заключенных из российских тюрем будут набирать и дальше, но это уже будут делать через минобороны. Это такая же технология, как у Пригожина, только меньше денег и меньше гарантий (для заключенных – 24 Канал). И будет гораздо меньше зеков, потому что они понимают, что такое играть с государством,

– рассказал советник главы ОП.

Он добавил, что российские заключенные шли в ЧВК "Вагнер", потому что надеялись, что смогут получить второй шанс в жизни, а затем "раствориться" где-нибудь в России. Через российское минобороны так не получится. Подоляк предположил, что из-за этого рекрутинга в российских колониях будет гораздо меньше.

Планы России: коротко