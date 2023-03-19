Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

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Сили оборони продовжують стримувати ворога на Сході, їх плани щодо окупації Бахмута зараз провалюються. Попереду – Україна,

– повідомив Єрмак.

За даними Генштабу ЗСУ, російська армія продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках.

Епіцентром бойових дій залишається Бахмут. Протягом минулої доби наші захисники відбили 83 атаки на цій ділянці фронту.

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