Таку думку висловили аналітики Інституту вивчення війни. Вони також припустили, що Пригожин "спрогнозував" український контрнаступ, щоб пояснити актуальність своїх закликів до росіян берегти боєприпаси та техніку.

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Пригожин анонсував великий контрнаступ ЗСУ

Аналітики припускають, що Пригожин може намагатися створити обставини, які б могли пояснити дії "вагнерівців" довколо Бахмута. Зокрема у своєму інтерв'ю, опублікованому в російському виданні "РИА ФАН" 17 березня, фінансист ПВК "Вагнера" сказав, що ЗСУ готуються до контрнаступу на п'яти напрямках:

в районі Кремінної,

Бахмута,

у бік Донецька,

в Запорізькій області

та ще й у російській Бєлгородській області.

Пригожин заявив, що українські сили розпочнуть ці операції десь в середині квітня і закликав російські війська підготуватися до цих контрнаступів, а саме – "поберегти боєприпаси та техніку". Він описав сили ЗСУ, як достатньо сильні для того, щоб почати масштабні контрнаступальні дії по всій території лінії вогню.

Фахівці ISW вважають, що таким чином Пригожин намагається виправдати нездатність "вагнерівців" досягти бажаного успіху у Бахмуті. Зауважимо, що наразі його найманці проводять "авантюристичні атаки" на населені пункти, які легше захопити на північ і північний захід від міста.

В анонсі контрнаступу українських захисників фінансист заявив, що у Бахмуті дислоковано щонайменше 19 тисяч осіб особового складу військ ЗСУ. В Інституті вивчення війни припускають, що такі твердження є спробою виправдати відсутність прогресу "вагнерівців" на зазначеному напрямку.

Зображення Пригожиним неминучих українських контрнаступів також свідчить про те, що він вважає, що російські війська незабаром втратять ініціативу перед Україною та будуть змушені перейти до оборони, а не продовжуватимуть зупинені чи невдалі наступи в районі Кремінної, Бахмута, Авдіївки чи Вугледара,

– констатували в ISW.

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