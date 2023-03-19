Таку думку висловили аналітики Інституту вивчення війни. Вони також припустили, що Пригожин "спрогнозував" український контрнаступ, щоб пояснити актуальність своїх закликів до росіян берегти боєприпаси та техніку.
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Пригожин анонсував великий контрнаступ ЗСУ
Аналітики припускають, що Пригожин може намагатися створити обставини, які б могли пояснити дії "вагнерівців" довколо Бахмута. Зокрема у своєму інтерв'ю, опублікованому в російському виданні "РИА ФАН" 17 березня, фінансист ПВК "Вагнера" сказав, що ЗСУ готуються до контрнаступу на п'яти напрямках:
- в районі Кремінної,
- Бахмута,
- у бік Донецька,
- в Запорізькій області
- та ще й у російській Бєлгородській області.
Пригожин заявив, що українські сили розпочнуть ці операції десь в середині квітня і закликав російські війська підготуватися до цих контрнаступів, а саме – "поберегти боєприпаси та техніку". Він описав сили ЗСУ, як достатньо сильні для того, щоб почати масштабні контрнаступальні дії по всій території лінії вогню.
Фахівці ISW вважають, що таким чином Пригожин намагається виправдати нездатність "вагнерівців" досягти бажаного успіху у Бахмуті. Зауважимо, що наразі його найманці проводять "авантюристичні атаки" на населені пункти, які легше захопити на північ і північний захід від міста.
В анонсі контрнаступу українських захисників фінансист заявив, що у Бахмуті дислоковано щонайменше 19 тисяч осіб особового складу військ ЗСУ. В Інституті вивчення війни припускають, що такі твердження є спробою виправдати відсутність прогресу "вагнерівців" на зазначеному напрямку.
Зображення Пригожиним неминучих українських контрнаступів також свідчить про те, що він вважає, що російські війська незабаром втратять ініціативу перед Україною та будуть змушені перейти до оборони, а не продовжуватимуть зупинені чи невдалі наступи в районі Кремінної, Бахмута, Авдіївки чи Вугледара,
– констатували в ISW.
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Кадиров та Пригожин загрожують владі Путіна
- Власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин та очільник Чечні Рамзан Кадиров стрімко набрали популярності у Росії. За час повномасштабного вторгнення вони значно розширили свою владу.
- Представники розвідки Естонії зауважують, що цього б не сталося без сприяння Путіна. Експерти з Естонії вважають, що архірадикальна фракція панівної еліти Росії зараз намагається вийти на перший план у політичному житті, використовуючи все більш екстремістські методи.
- Це може бути ознакою паніки, адже вони розуміють, що війна проти України була фатальною помилкою, яку вже не можна виправити. Тому тепер єдиний спосіб боротьби – використання все більш радикальних методів.
- Розвідка вважає, що Путін дозволяє радикалам висловлюватися, аби показати, що без нього Росія стане ще більш екстремістською. Втім, зростання таких радикальних настроїв серед керівної еліти може вийти з-під контролю диктатора, адже вона стає все більш впливовою.