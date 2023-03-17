Про це 24 Каналу розповів кандидат психологічних наук Дмитро Попов. Він припустив, що медійна активність пов'язана з політичними амбіціями Пригожина.

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Президентські амбіції Пригожина

На думку Попова, власник ПВК "Вагнера" не приховує того, що прагне посісти високі посади у Росії.

Пригожин дуже хоче стати губернатором Ленінградської області або мером Санкт-Петербурга. А вже потім він намагатиметься стрибнути у крісло президента Росії,

– зазначив кандидат психологічних наук.

Він уточнив, що такий розвиток подій можливий вже після того, як Владімір Путін відійде від влади. Зараз це нереально, оскільки "лакей не може бути біля керма замість шефа".

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Альфа-самець з кримінальним минулим

Медійна активність дуже сприяє політичним планам ватажка вагнерівців, оскільки він поступово завойовує собі популярність.

Ба більше, сам по собі вигляд Пригожина – такого собі авантюрного альфа-самця з кримінальним минулим – для росіян дуже привабливий. Адже російське суспільство багато у чому криміналізоване,

– сказав Попов.

Кандидат психологічних наук навів приклад найпопулярнішої музики серед росіян. За його словами, на другому місці після "попси" у рейтингах міцно закріпився шансон. Це свідчить про те, що у росіян є особливі сентименти до кримінальної тематики.

"Тому цей "лицар" кинджала та кувалди є привабливим для Росії. Десь на Магадані та Чукотці він збере свої голоси на 100%", – зазначив Попов.

"Пригожин – головний конкурент Путіна"

Кандидат психологічних наук зауважив, що власника ПВК "Вагнера" не запрошують на головні пропагандистські шоу Росії. Пропагандисти на кшталт Ольги Скабєєвої та Владіміра Соловйова намагаються дистанціюватися від Пригожина.

Попов пояснює це тим, що Кремль не хоче, аби ватажок вагнерівців отримав голоси ще й у Центральній Росії.

Це доволі логічно. Адже зараз я не бачу активнішого та дієвішого представника російського істеблішменту, який може конкурувати з Путіним у боротьбі за президентську посаду. Важлива умова – якби зараз були вибори,

– розповів кандидат психологічних наук.

У Росії є ще секретар радбезу Ніколай Патрушев та низка інших діячів. Однак вони не мають такої популярності, як Пригожин, і можуть претендувати на владу хіба підкилимно.

"Але якщо будуть вибори президента, то Пригожин – це кандидат №1 у Росії", – додав Попов.

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