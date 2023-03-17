Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив кандидат психологічних наук Дмитро Попов. За його словами, Путін не вважає Пригожина своїм конкурентом, бо власник вагнерівців ніколи відкрито не виступав проти диктатора.

Читайте також "Кремлю урвався терпець": чому у Росії зменшився вплив Пригожина

Путін – заручник ситуації

Попов зазначив, що диктатор мусив відсторонитися від Пригожина. Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу та начальник російського генштабу Валєрій Гєрасімов поставили Путіну такі вимоги, на які він не міг не погодитись.

Путін у цьому випадку – заручник, бо є Шойгу та Герасимов. Вся міць російської армії – це бойова техніка, боєприпаси для важкого озброєння. У Пригожина цього немає. Генерали цим скористалися. Вони мають це і, напевно, висунули якісь умови,

– припустив він.

Психолог підкреслив, що Кремль дає Пригожину можливість відправляти своїх найманців для штурму гарячих напрямків на війні в Україні, але під пильним керівництвом генштабу Росії.

У російському суспільстві власника ПВК "Вагнер" вважають головним конкурентом бункерного діда. На думку Дмитра Попова, Путін не відчуває цієї конкуренції. Крім того, Пригожин ще жодного разу не робив публічних заяв проти диктатора.

"Пригожин – "пацан", який дав слово "пахану" – Путіну – і він його виконує. У кримінальному світі "вори в законі" та авторитети дуже поважають, коли слово виконується. Це стовп кримінального світу", – додав психолог.

Попов про стосунки Путіна та Пригожина: дивіться відео

Останні новини про ПВК "Вагнер"