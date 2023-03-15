53-річного Руслана Мезенцева з Кемеровської області взяли в полон бійці 2-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади. Найманець був засуджений через наркотики і відбув 9 з 13 років ув'язнення. "Кухар Путіна" Євгеній Пригожин завербував його для участі у бойових діях проти України. Кадрами з допиту вагнерівця наші воїни ексклюзивно поділилися з 24 Каналом.

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"Бандера – красавчик"

Полонений назвав Бандеру "красавчиком", адже той одним із перших створив рух за незалежність українського народу, був високоосвіченою культурною людиною, знав кілька мов, походив із порядної сім'ї, а через його рідне село постійно проходила лінія фронту, бо ті землі хотіли привласнити поляки, німці та більшовики.

Звичайно, у полоненого є прогалини у знанні біографії Степана Андрійовича, але все ж на тлі інших росіян це суттєвий прогрес. Мезенцев трохи наплутав і сказав, що Бандера заснував ОУН і УПА, хоча це не так. За час перебування в Україні він має винятковий шанс покращити свої знання.

Мезенцев згадав також пожиттєві ув'язнення, які призначив Бандері польський суд і те, що його звільнили з в'язниці після нападу Польщі. Полонений знає і про те, що Бандера погодився працювати з Німеччиною тільки за умови визнання незалежної України, але вже в липні 1941 року потрапив у концтабір. За його словами, у Росії про перебування Бандери в концтаборах ніколи не згадували. Однак росіянам розповідають про те, як Бандера керував дивізіями та бригадами, які воювали на боці Німеччини, хоча фізично робити цього не міг. Та що казати, коли в Росії є ті, хто досі вірить у те, що Бандера живий.

Мезенцев знає і про те, як вбили Бандеру вистрілом ціанистого калію в обличчя в його будинку в Німеччині.

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Росіяни полюють на Бандеру

Отець Василь Вирозуб з Одеси був одним із трьох священників на борту рятувального човна "Сапфір", який 25 лютого 2022 року вирушив на острів Зміїний по, як тоді вважалося, тіла загиблих прикордонників. Однак росіяни, які обіцяли гуманітарний коридор, порушили домовленість і захопили човен та весь екіпаж у полон.

Після цього всіх відправили спершу до тимчасово окупованого Криму. Священник розповів, що його абсолютно серйозно питали про те, чи є у нього будь-яка інформація про місце перебування Степана Бандери.