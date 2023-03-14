В мережу потрапило відео зі щиросердним зізнанням російських окупантів, інформує 24 Канал. Усе до Дня українського добровольця, який в Україні відзначають сьогодні, 14 березня.

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У відео російські загарбники дякують українським добровольцям, що ті захищають незалежність України від таких, як вони.

Російські полонені привітали українських добровольців: відео

Довідка. День українського добровольця почали відзначати з 2017 року після відповідного рішення Верховної Ради. Дата 14 березня була обрана не випадково, адже саме цього дня 2014 року до бази в Нових Петрівцях з Майдану Незалежності вирушили перші 500 бійців-добровольців для формування першого добровольчого батальйону.

До слова, російські полонені, як тільки потрапляють у полон, "перевзуваються" блискавичними темпами. Вони готові розповідати усе, що їм відомо, жалітись на командирів, на брак боєкомплектів і їжі, бідкаються, що відступу їм не дають – розстрілюють свої ж.