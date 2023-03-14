В сеть попало видео с чистосердечным признанием российских окупантов, информирует 24 Канал. Все ко Дню украинского добровольца, который в Украине отмечают сегодня, 14 марта.

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В видео российские захватчики благодарят украинских добровольцев, что те защищают независимость Украины от таких, как они.

Российские пленные поздравили украинских добровольцев: видео

Справка. День украинского добровольца начали отмечать с 2017 года после решения Верховной Рады. Дата 14 марта была выбрана не случайно, ведь именно в этот день 2014 в базу в Новых Петровцах с Майдана Незалежности отправились первые 500 бойцов-добровольцев для формирования первого добровольческого батальона.

К слову, российские пленные, как только попадают в плен, "переобуваются" молниеносными темпами. Они готовы рассказывать все, что им известно, жаловаться на командиров, нехватку боекомплектов и еды, жалуются, что отступления им не дают – расстреливают свои же.