В сеть попало видео с чистосердечным признанием российских окупантов, информирует 24 Канал. Все ко Дню украинского добровольца, который в Украине отмечают сегодня, 14 марта.
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В видео российские захватчики благодарят украинских добровольцев, что те защищают независимость Украины от таких, как они.
Российские пленные поздравили украинских добровольцев: видео
К слову, российские пленные, как только попадают в плен, "переобуваются" молниеносными темпами. Они готовы рассказывать все, что им известно, жаловаться на командиров, нехватку боекомплектов и еды, жалуются, что отступления им не дают – расстреливают свои же.