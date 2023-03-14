Зауважимо, День українського добровольця почали відзначати з 2017 року після відповідного рішення Верховної Ради. Дата 14 березня була обрана не випадково, адже саме цього дня 2014 року до бази в Нових Петрівцях з Майдану Незалежності вирушили перші 500 бійців-добровольців для формування першого добровольчого батальйону. Що про це свято вважають самі військові, читайте в цьому матеріалі 24 Каналу.

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Для військових-добровольців цей День особливий

Військовослужбовець Віталій Марків, який став одним з перших українських добровольців у 2014 році, у своїй фейсбук-сторінці привітав усіх з цим Днем. Разом з тим він процитував першого голову ОУН Євгена Коновальця: "У вогні перетоплюється залізо у сталь, а у боротьбі перетворюється народ у націю, – а також опублікував світлини зі служби.

Вітання від Марківа з Днем українського добровольця / фото з його сторінки

Окрім того, на сторінці Марківа з'явився допис славнозвісного добровольчого Батальйону імені генерала Кульчицького, з якого розпочалось перетворення Самооборони Майдану на військове формування.

Сьогодні ми відзначаємо дев'яту річницю з дня створення нашого підрозділу – Батальйону оперативного призначення імені Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького! І сьогодні ж ми відзначаємо День добровольця,

– йдеться в повідомленні.



З Днем українського добровольця! / Зображення Батальйону ім. Кульчицького

До привітань у цей день своїх побратимів доєдналась, зокрема, 40 Окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта. У пресслужбі зауважили, що цьогоріч цей день особливий, надзвичайно актуальний і важливий, адже "ми не могли навіть уявити, що через війну з боку Росії добровольцями стане така велика кількість українців". Також там констатували, що доброволець – це справді люди доброї волі.

Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова у своїй сторінці в фейсбуку 14 березня написав, що "аби прийшло на землю сподіване щастя, треба великої праці", зацитувавши видатного українського письменника Михайла Коцюбинська. Очевидно, що ці рядки, зокрема, про українських добровольців, які від 2014 року захищають нашу державу від агресора.

Завдяки людям доброї волі та всупереч всім перешкодам на всіх рівнях – вони захистили країну в страшні часи нападу росії 2014-го та продовжують тримати героїчну оборону на всіх фронтах від споконвічного ворога донині. Вітання усім людям доброї волі! Якби не ви/ми, чи була б сьогодні Україна? Сьогодні наше свято,

– зазначено в повідомленні.

Військова частина А3955 Головного управління оперативного забезпечення ЗСУ у своєму фейсбуці опублікувала потужне відео з українськими військовими. У підписі до ролика згадано про переємність поколінь, адже, сильний дух та патріотизм – це те, що в крові кожного українця завдяки козакам зі Запорізької Січі, Легіону Українських Січових Стрільців, Українській Повстанській Армій та, звісно, українським добровольцям 2014 – 2023 років.

Привітання з Днем добровольця: дивіться відео від А3955

Pizza Veterano – спільнота українських ветеранів, що готує найсмачнішу піцу – назвала те, що зробили добровольці батальйони, справжнім подвигом.

"Сьогодні день справжніх патріотів своєї країни! Найщиріші вітання і шана усім, добровольцям та військовим, які з 2014 року свідомо захищають нашу країну. Всім, хто в найважчі часи покинув своє цивільне життя заради нашого майбутнього", – йдеться в повідомленні.

В ОП та Генштабі привітали добровольців

Глава нашої держави Володимир Зеленський присвятив допис у своїх соціальних мережах українським добровольцям. За його словами, добровольці у минулому – це люди різних професій із різним життєвим шляхом та історією.

Зараз – героїчні воїни. І обов'язково настане час – стануть українськими переможцями. Українські добровольці, які за покликом серця стали на захист незалежності нашої держави і гідно боронять Україну разом з усіма бійцями наших сил оборони та безпеки,

– зазначено в джерелі.

На сторінці головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного 14 березня також з'явився допис, у якому він вітає українських добровольців.

Привітання добровольців від держструктур

У Нацполіції констатували, що українські добровольці – це люди звитяги, сміливості та відданості. Також там зазначили, що нині, у найважчі часи для нашої держави, добровольці – це міць та опора українського спротиву.

Натомість у Держприкордонслужбі наголосили, що добровольці – це ті, хто пішов служити не зради слави та нагород, а – за покликом серця. Окрім того, нам заакцентували, що не чекаючи повістки від початку широкомасштабної війни до лав прикордонників приєдналися тисячі добровольців.

Також в Головному управлінні розвідки не могли не згадати про українських добровольців. Зокрема, там зазначили, що це ті люди, які освоюють військові навички, знищують ворога на фронті, рятують життя поранених.

У СБУ привітали зі святом усіх українських добровольців та закликали нищити російських окупантів до повної перемоги.

Ініціатива від родин захисників "Азовсталі"

Асоціація родин захисників "Азовсталі" закликала прийти 14 березня о 18:00 на Софійську площу в Києві з лампадками та банерами з назвами добробатів на знак шани добровольців.

Також в організації підкреслили, що "День добровольця покликаний нагадати кожному українцю подвиг вчорашніх відчайдухів, які, не маючи військового досвіду, змінили сімейний затишок на окопи у найважчий для держави час".



Вшанування пам'яті добровольців / Асоціація родин захисників "Азовсталі"

Наостанок також згадаємо про привітання від захисниці "Азовсталі" Катерини Поліщук ("Пташки"). Українська парамедикиня-доброволець у своєму інстаграмі написала, що для неї День добровольця – це найбільше свято в році.