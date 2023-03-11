Священник ПЦУ та настоятель Свято-Троїцького храму Одеси пробув у російському полоні 70 днів. Спершу його та інших членів екіпажу рятувального човна утримували в тимчасово окупованому Криму, а потім відвезли у Бєлгородську область.

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Як росіяни катували українського священника

Ввечері 24 лютого 2022 року після штурму острова Зміїний росіянами, обірвався зв'язок з оборонцями острова і з'явилася інформація про їхню загибель. Наступного дня рятувальне судно "Сапфір" вирушило до острова, аби забрати, як тоді вважалося, тіла загиблих. Росіяни пообіцяли українцям гуманітарний коридор, але потім захопили човен і взяли весь екіпаж у полон.

Усіх полонених відвезли у тимчасово окупований Крим. Там їм влаштували допити. Отець Василь пригадує, що тоді йому ставили абсурдні питання.

До останнього не вірили, що капелан і священик може не працювати з СБУ. Одне питання, друге, третє. Одне з питань: "Чи знаєш ти місце або володієш інформацією про місцезнаходження Бандери?

– пригадує священник.

Довідка. Не знаємо, чи прочитають це росіяни, але місце перебування лідера ОУН Степана Бандери абсолютно не засекречене – він похований на кладовищі у Мюнхені.

Після допитів з абсурдними питаннями, отця Василя та інших членів екіпажу відвезли у Бєлгородську область, де їх катували. Отець розповів, що росіяни били полонених струмом і запихали цвяхи під нігті. Крім того, полоненим не давали їжі та води й навіть забороняли спати.

Зараз отець Василь молиться за повернення всіх полонених додому, допомагає військовим та підтримує їхніх рідних.

Бої за острів Зміїний

24 лютого 2022 року російський флагман чорноморського флоту крейсер "Москва" почав штурм острова Зміїний у Чорному морі. Українські бійці мужньо тримали оборону, а відповідь "російський воєнний корабель іди..." у відповідь на пропозицію здатися, стала символом українського опору та незламності.

Однак зв'язок з островом зник. 2 дні захисників Зміїного вважали загиблими. Екіпаж "Сапфіра" міг би спростувати загибель наших воїнів ще 25 лютого, якби не підступний обман росіян та захоплення рятувального судна.

Захисники Зміїного опинилися у російському полоні. Щонайменше 33 воїнів вдалося повернути з полону, однак ще є ті, хто залишається у руках ворога, тому робота триває.

Наприкінці червня українські воїни завершили вдалу військову операцію і після серії ударів росіяни покинули острів, назвавши свою поразку "жестом доброї волі". 4 липня на Зміїному підняли український прапор.