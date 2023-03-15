53-летнего Руслана Мезенцева из Кемеровской области взяли в плен бойцы 2-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады. Наемник был осужден из-за наркотиков и отбыл 9 из 13 лет заключения. "Повар Путина" Евгений Пригожин завербовал его для участия в боевых действиях против Украины. Кадрамы по допросу вагнеровца наши воины эксклюзивно поделились с 24 Каналом.

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"Бандера – красавчик"

Пленный назвал Бандеру "красавчиком", ведь тот одним из первых создал движение за независимость украинского народа, был высокообразованным культурным человеком, знал несколько языков, происходил из порядочной семьи, а через его родное село постоянно проходила линия фронта, потому что те земли хотели присвоить поляки, немцы и большевики.

Конечно, у пленника есть пробелы в знании биографии Степана Андреевича, но все же на фоне других россиян это существенный прогресс. Мезенцев чуть-чуть напутал и сказал, что Бандера основал ОУН и УПА, хотя это не так. За время пребывания в Украине у него есть исключительный шанс улучшить свои знания.

Мезенцев упомянул также пожизненные заключения, назначенные Бандере польским судом и то, что его освободили из тюрьмы после нападения Польши. Пленный знает и о том, что Бандера согласился работать с Германией только при признании независимой Украины, но уже в июле 1941 года попал в концлагерь. По его словам, в России о пребывании Бандеры в концлагерях никогда не упоминалось. Однако россиянам рассказывают о том, как Бандера руководил дивизиями и бригадами, воевавшими на стороне Германии, хотя физически делать этого не мог. Да что говорить, когда в России есть те, кто до сих пор верит в то, что Бандера жив.

Мезенцев знает и о том, как убили Бандеру выстрелом цианистого калия в лицо его дома в Германии.

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Россияне охотятся на Бандеру

Отец Василий Вырозуб из Одессы был одним из трех священников на борту спасательной лодки "Сапфир", которая 25 февраля 2022 года отправилась на остров Змеиный по, как тогда считалось, телу погибших пограничников. Однако россияне, обещавшие гуманитарный коридор, нарушили договоренность и захватили лодку и весь экипаж в плен.

После этого всех отправили сначала во временно оккупированный Крым. Священник рассказал, что его совершенно серьезно спрашивали о том, есть ли у него какая-либо информация о местонахождение Степана Бандеры.