Річ у тім, що Пригожин багато наобіцяв Кремлю. Водночас не зміг здобути значних перемог на полі бою. Таку думку 24 Каналу озвучив ексспівробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього.

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Чому вплив Пригожина в Росії зменшується

Натомість у Росії виросли втрати військової техніки, живої сили та часу. Тож Кремлю урвався терпець і він перестав вірити обіцянкам власника ПВК "Вагнера". Ймовірно, Пригожин ще зміг би певний час протриматися на обіцянках, але ще й повністю зіпсував стосунки з військовими.

На тлі відсутності перемог і зіпсованих стосунків, військове командування країни-агресорки просто почало його "топити".

У Пригожина ще залишається "політичний дах" у вигляді Юрія Ковальчука, але він вже "протікає" і у Пригожина дедалі менше можливостей достукатися до нього,

– зауважив ексспівробітник СБУ.

Він також додав, що російське міноборони тисне на медіа з вимогою взагалі не згадувати в повідомленнях Пригожина і ПВК "Вагнера". У такий спосіб там намагаються поступово зменшувати його присутність в інформаційному полі.

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Конфлікти в Росії переходять в нову площину

Конфлікти в країні-агресорці тривають та переходять у нескінченну площину – замкнуте коло. Так, чим більше Пригожин критикує військових, тим більше вони починають йому мститися.

"Роль Пригожина поступово зменшується. Він не дав того, що обіцяв на початку. Заруба між ним і військовими ще більша", – зазначив ексспівробітник СБУ.

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Крім того, до військових долучилися й інші служби. Разом вони поступово витісняють власника ПВК "Вагнера" на другий план. Поки він намагається триматися в інформаційному полі, оскільки розуміє, що це є запорукою збереження його життя.