Про це 24 Каналу розповіла правозахисниця, засновниця російської благодійної організації "Русь, що сидить" Ольга Романова. Вона переконана, що міністерство оборони Росії та приватні військові кампанії просто не в змозі контролювати ув'язнених, тому від них практично немає сенсу на фронті.

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Романова повідомила, що з 1 лютого Євгєнію Пригожину заборонили вербувати ув'язнених в Росії.

Я так розумію, що зараз він відкочується назад до Африки. Тобто на позиції, де він був рік тому,

– зауважила спікерка.

Міноборони не можуть управляти "зеками"

Попри те, що зараз міноборони Росії досить успішно вербує ув'язнених до батальйону "Штурм", однак, виявилося, що там просто не знають, як керувати цим специфічним контингентом.

Пригожин, як колишній злочинець, розумів методику спілкування з ними і, певно, передав це своїм командирам.

Міністерство оборони Росії, дякувати Богу, дурні, ліниві та корумповані, так само вони поводять себе і в тюрмах, просто туди не приїжджають,

– додала журналістка.

Вона повідомила, що російські силовики просто не хочуть їздити по країні і спілкуватися із "зеками". Зараз вербування все ще триває, але ентузіазм впав.

Романова про вербування ув'язнених в Росії: дивитись відео

Арештанти відмовляються виконувати накази

За словами Романової, ув'язненні погоджуються йти на фронт, бо бачать в цьому єдиний шлях вийти з тюрми, адже умови там погіршуються з кожним днем. Постійно відбуваються побиття, зґвалтування тощо.

Активістка повідомила, що до 1 лютого 2023 року було завербовано близько 50 тисяч в'язнів, а за лютий і березень на війну поїхало ледве понад тисячу.

До того ж завербовані арештанти почали розбігатися, в Донецьку та Луганську переповнені ізолятори тимчасового утримання. Причиною їхньої відмови воювати є російське командування. Люди, які велику частину життя провели в тюрмах та мають великий злочинний досвід, не хочуть коритися наказам двадцятирічних випускників військових училищ.

В тюрмах полюють інші ПВК

Є ще одна важлива проблема з вербуванням арештантів, повідомила Романова. В російські тюрми тепер прийшли з інших приватних військових кампаній.

До цього Пригожин зберігав свою монополію, а нині там полює ПВК "Патріот", що пов'язана із Сєргєєм Шойгу та більш небезпечні ПВК олігарха Ігоря Алтушкіна та Олєга Дерипаски.

Путін днями буде зустрічатися з російськими олігархами, говоритиме зокрема і про це. Приватні воєнні кампанії в Росії досі заборонені, але Путін сам їх стимулює,

– повідомила правозахисниця.

Однак це зовсім не скасовує того, що і вони не вміють працювати зі специфічним контингентом. Романова пропустила, що вони "трохи поошиваються в тюрмах і вийдуть вербувати на волю".

За її словами, тепер міністерство оборони та ПВК, що не впоралися із кримінальниками просто перейдуть на полювання за чиїмись батьками та дітьми.

"Тоді ми побачимо, чи зміниться настрій. Я гадаю, що ні, адже Росія спухла та розкисла, це зараз знерухомлена туша", – зауважила спікерка.

Злочинців не готують до війни

Романова розповіла, що з її розмов з українськими військовими можна зробити висновок, що вагнерівці все ж відрізняються від російських мобілізованих. Вони не шкодують своє життя і мати з ними справу ще більш неприємно, ніж з мобілізованими.

Також відомо, що перед відправками, 2 тижні кримінальників дуже жорстко готували у Ростовській області.

Зараз міністерство оборони ніяк не готує ув'язнених до війни і зразу відправляє їх на штурм,

– наголосила журналістка.

Це бачать всі наступні прибулі туди, і вони вже не хочуть бути добривом для української землі. Тому про ефективність цих підрозділів на війні говорити дуже складно, резюмувала Романова.