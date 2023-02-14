Це може бути пов’язано з тим, що Пригожин усіх залякав і його звідти, ймовірно, "виперли". Так у коментарі 24 Каналу заявив російський політолог і політтехнолог Аббас Галлямов.

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"Пригожин дійсно всіх залякав – від цивільних до зеків. Хто захоче до якогось психа йти служити? Тому він якусь кількість людей набрав, а інші – не хотіли йти. І от, Путін прибрав "поганого слідчого", в якій ролі опинився Пригожин, і прислав "доброго слідчого", – сказав Галлямов.

За його словами, міністерство оборони Росії запевняє, що позасудової страти не буде.

"Принаймні, напевно, масової точно не буде. Можливо, таємно десь будуть розстрілювати в окопах, але не знімати ролики, пишатися цим, розповідати про це журналістам – точно не будуть", – розказав він.

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Шефства мало, а вереску – багато

Російський політолог переконаний, що до міністерства оборони Росії люди підуть більш охоче, аніж до Пригожина. Галлямов зазначив, що ватажок вагнерівців виявився не набагато ефективнішим командиром, ніж інші російські військові керівники.

Шефства мало, а вереску – багато". До кінця ж не взяв нічого. Ні Бахмуту до кінця не взяв, хоча 10 раз там протрезвонив, що "ми взяли" його,

– розповів політолог.

Аббас Галлямов зауважив, що інші російські військові воюють хоча б мовчки і "стараються".

"Хоча б не руйнують вертикально, а Пригожин руйнував. От як будуть армійці? Там же все тримається на єдиноначальності, а тут… начальника генштабу якийсь злочинець матом покриває, а той мовчить", – розказав він.

Підрив авторитету Путіна

Відтак, його авторитет серед підлеглих починає опускатися. А вся путінська вертикаль влади, вважає Галлямов, тримається саме на авторитеті адміністрації президента.

"Пригожин, якийсь злочинець, потрясаючи кувалдою, каже: "Там, в адміністрації, окопалися американські шпіони. Ну і що, ми до них доберемся і кувалдою рознесемо". І як після того губернатору реагувати чи міністру на дзвінок із адміністрації президента?", – пояснив він.

Політтехнолог упевнений, що Путін почав зупиняти Пригожина. Російській армії не подобається ставлення ватажка вагнерівців, адже той просто знущається. Росіяни розуміють, що це все санкціонував Путін.

Пригожин, переконаний політолог, сварить російського президента з усіма, зокрема, з армією. А це все підриває положення Владіміра Путіна.

"В очах путінського електорату, те, що витворяє Пригожин, – це якесь безумство, кінець всій путінській стабільності, консерватизму путінському. Це якась кримінальщина, махновщина. І зрозуміло, що в такій ситуації люди перестають цінувати ось це путінське "статус-кво", – додав Галлямов.

Оскільки Євгєній Пригожин діє від імені держави, то на його фоні опозиціонери виглядають більш респектабельно, аніж сама держава. І це створює передреволюційну ситуацію.

Аббас Галлямов вважає, що Владімір Путін це все зрозумів, і тому так намагався відновити баланс системи, яка розбалансувалася.

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