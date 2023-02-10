За його словами, ПВК "Вагнера" можуть поповнити "10 мільйонів американців". Цю абсурдну заяву прокоментували аналітики з Інституту з вивчення війни.

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Американці буцімто вже подали заяви

Під час розмови з журналістами, Євгєній Пригожин 9 лютого заявив, що більше не вербує до ПВК "Вагнера" зеків. Мовляв, цей процес "повністю припинений". Крім того, він додав, що наразі "виконуються всі зобов'язання" щодо вже наявних найманців.

Але ці слова – дурниці у порівнянні з черговою абсурдною заявою Пригожина. Він переконує, що до ПВК "Вагнера" заявки подали вже понад 10 мільйонів американців. Навіть якщо припустити, що всі ув'язнені у Сполучених Штатах захочуть стати "гарматним м'ясом", то цієї кількості недостатньо. Їх нараховують близько 2,1 мільйона. Недостатньо буде, навіть якщо додати до цієї кількості усіх російськомовних у країні, а їх налічують близько 4 – 4,5 мільйона людей.

Аналітики з Інституту водночас зауважили, що Пригожин, ймовірно, продовжить вербувати зеків. Просто робитиме це не настільки активно. Укладачі звіту нагадали, що про сповільнення темпів набору до ПВК "Вагнера" серед ув'язнених вони розповідали раніше. Тоді вони посилалися на статистику Федеральної служби виконання покарання. Вона демонструє, що ситуація зі скороченням кількості в'язнів у Росії стабілізувалася у період з листопада 2022 по січень 2023 року.

І тут немає нічого дивного. У Росії продовжують працювати над тим, щоб регулярні війська замінили вагнерівців там, де вони гинули пачками щодня. Таким чином вище військове керівництво прагне відійти від залежності від ПВК "Вагнера".

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