По его словам, ЧВК "Вагнера" могут пополнить "10 миллионов американцев". Это абсурдное заявление прокомментировали аналитики из Института по изучению войны.

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Американцы будто уже подали заявки

Во время разговора с журналистами Евгений Пригожин 9 февраля заявил, что больше не вербует в ЧВК "Вагнер" зэков. Мол, этот процесс "полностью прекращен". Кроме того, он добавил, что сейчас "выполняются все обязательства" в отношении уже имеющихся наемников.

Но эти слова – глупости по сравнению с очередным абсурдным заявлением Пригожина. Он убеждает, что в ЧВК "Вагнер" заявки уже подали более 10 миллионов американцев. Даже если предположить, что все заключённые в Соединенных Штатах захотят стать "пушечным мясом", то этого количества недостаточно. Их насчитывают около 2,1 миллиона. Недостаточно будет, даже если добавить в это количество всех русскоязычных в стране, а их насчитывают около 4 – 4,5 миллиона человек.

Аналитики из Института отметили, что Пригожин, вероятно, продолжит вербовать зэков. Просто будет делать это не столь активно. Составители отчета напомнили, что о замедление темпов набора в ЧВК "Вагнер" среди заключенных они рассказывали раньше. Тогда они ссылались на статистику Федеральной службы исполнения наказания. Она показывает, что ситуация с сокращением количества заключенных в России стабилизировалась в период с ноября 2022 по январь 2023 года.

И здесь нет ничего удивительного. В России продолжают работать над тем, чтобы регулярные войска заменили вагнеровцев там, где они гибли пачками каждый день. Таким образом выше военное руководство стремится отойти от зависимости от ЧВК "Вагнера".

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