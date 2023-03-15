Об этом 24 Канала рассказала правозащитница, основательница российской благотворительной организации "Сидящая русь" Ольга Романова. Она убеждена, что министерство обороны России и частные военные кампании просто не могут контролировать заключенных, поэтому от них практически нет смысла на фронте.

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Романова сообщила, что с 1 февраля Евгению Пригожину запретили вербовать заключенных в России.

Я так понимаю, что сейчас он откатывается в Африку. То есть на позиции, где он был год назад,

– заметила спикер.

Минобороны не могут управлять "зеками"

Несмотря на то, что сейчас минобороны России достаточно успешно вербует заключенных в батальон "Штурм", однако, оказалось, что там просто не знают, как управлять этим специфическим контингентом.

Пригожин как бывший преступник понимал методику общения с ними и, вероятно, передал это своим командирам.

Министерство обороны России, слава Богу, глупые, ленивые и коррумпированные, так же они ведут себя и в тюрьмах, просто туда не приезжают,

– добавила журналистка.

Она сообщила, что российские силовики просто не хотят ездить по стране и общаться с "зеками". Сейчас вербовка все еще продолжается, но энтузиазм упал.

Романова о вербовке заключенных в России: смотреть видео

Арестанты отказываются выполнять приказы

По словам Романовой, заключенные соглашаются идти на фронт, видя в этом единственный путь выйти из тюрьмы, ведь условия там ухудшаются с каждым днем. Постоянно происходят избиения, изнасилования и т.д.

Активистка сообщила, что к 1 февраля 2023 года было завербовано около 50 тысяч узников, а за февраль и март на войну уехало чуть более тысячи.

К тому же, завербованные арестанты начали разбегаться, в Донецке и Луганске переполнены изоляторы временного содержания. Причиной отказа воевать является российское командование. Люди, большую часть жизни проведшие в тюрьмах и имеющие большой преступный опыт, не хотят повиноваться приказам двадцатилетних выпускников военных училищ.

В тюрьмах охотятся другие ПВК

Есть еще одна немаловажная проблема с вербовкой арестантов, сообщила Романова. В русские тюрьмы теперь пришли из других частных военных кампаний.

До этого Пригожин сохранял свою монополию, а ныне там охотится ПВК "Патриот", связанная с Сергеем Шойгу и более опасные ПВК олигарха Игоря Алтушкина и Олега Дерипаски.

Путин на днях будет встречаться с российскими олигархами, будет говорить в том числе и об этом. Частные военные кампании в России до сих пор запрещены, но Путин сам их стимулирует,

– сообщила правозащитница.

Однако это отнюдь не отменяет того, что и они не умеют работать со специфическим контингентом. Романова пропустила, что они "немного ошиваются в тюрьмах и выйдут вербовать на свободу".

По ее словам, теперь министерство обороны и ПИК, которые не справились с уголовниками просто перейдут на охоту за чьими-то родителями и детьми.

"Тогда мы увидим, изменится ли настроение. Я думаю, что нет, ведь Россия вспухла и раскисла, это сейчас обездвиженная туша", - отметила спикер.

Преступников не готовят к войне

Романова рассказала, что из ее разговоров с украинскими военными можно заключить, что вагнеровцы все же отличаются от российских мобилизованных. Они не жалеют свою жизнь и иметь с ними дело еще неприятнее, чем с мобилизованными.

Также известно, что перед отправками 2 недели уголовников очень жестко готовили в Ростовской области.

Сейчас министерство обороны никак не готовит заключенных к войне и сразу отправляет их на штурм.

– подчеркнула журналистка.

Это видят все последующие прибывшие туда, и они уже не хотят быть удобрением для украинской земли. Потому об эффективности этих подразделений на войне говорить очень сложно, резюмировала Романова.