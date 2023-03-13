Как говорится в обзоре разведки Минобороны Британии, в последние недели Пригожин, вероятно, потерял доступ к рекрутингу в российских тюрьмах из-за его постоянных споров с руководством министерства обороны России.
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Пригожину придется снизить масштабы деятельности "Вагнера" в Украине
Очень вероятно, что Пригожин переориентирует усилия по вербовке на гражданских россиян.
С начала марта 2023 года компания "Вагнера" создала информационно-просветительские команды на базе спортивных центров по меньшей мере в 40 населенных пунктах по всей России.
В последние дни вербовщики "Вагнера" в масках также проводили карьерные беседы в московских средних школах, раздавая анкеты под названием "анкета молодого воина", чтобы собрать контактные данные заинтересованных школьников.
Около половины заключенных, которых ЧВК "Вагнера" уже отправила в Украину, предположительно, стали жертвами, и новые инициативы вряд ли компенсируют потерю канала вербовки заключенных.
Если запрет останется в силе, Пригожин, вероятно, будет вынужден снизить масштабы или интенсивность деятельности "Вагнера" в Украине.
Противостояние Пригожина и минобороны России достигло точки кипения
- Раскол в русских элитах, начавшийся из-за битвы за Бахмут, достиг своего апогея. Глава оборонного ведомства России Сергей Шойгу и начальник генерального штаба вооруженных сил Валерий Герасимов пытаются ослабить влияние Евгения Пригожина, ограничивая поставки боеприпасов для ЧВК "Вагнера" и возможность вербовать зэков.
- Пригожин вынужден признать свою зависимость от минобороны России, а его угрозы вывести "Вагнера" из Бахмута и жалобы на МО России свидетельствуют о серьезном конфликте между ними.
- Лидер "Вагнера" набрал в ряды своего батальона около 40 тысяч зэков в 2022 году, но теперь уже нет такой возможности.