Как говорится в обзоре разведки Минобороны Британии, в последние недели Пригожин, вероятно, потерял доступ к рекрутингу в российских тюрьмах из-за его постоянных споров с руководством министерства обороны России.

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Пригожину придется снизить масштабы деятельности "Вагнера" в Украине

Очень вероятно, что Пригожин переориентирует усилия по вербовке на гражданских россиян.

С начала марта 2023 года компания "Вагнера" создала информационно-просветительские команды на базе спортивных центров по меньшей мере в 40 населенных пунктах по всей России.

В последние дни вербовщики "Вагнера" в масках также проводили карьерные беседы в московских средних школах, раздавая анкеты под названием "анкета молодого воина", чтобы собрать контактные данные заинтересованных школьников.

Около половины заключенных, которых ЧВК "Вагнера" уже отправила в Украину, предположительно, стали жертвами, и новые инициативы вряд ли компенсируют потерю канала вербовки заключенных.

Если запрет останется в силе, Пригожин, вероятно, будет вынужден снизить масштабы или интенсивность деятельности "Вагнера" в Украине.

Противостояние Пригожина и минобороны России достигло точки кипения