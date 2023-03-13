Як йдеться в огляді розвідки Міноборони Британії, останніми тижнями Пригожин, ймовірно, втратив доступ до рекрутингу в російських в'язницях через його постійні суперечки з керівництвом міністерства оборони Росії.
Дивіться також Пропонують 250 тисяч і повний соцпакет: Пригожин вербує жителів Мелітополя для "штурму" Бахмута
Пригожину доведеться зменшити масштаби діяльності "Вагнера" в Україні
Дуже ймовірно, що Пригожин переорієнтує зусилля з вербування на цивільних росіян.
З початку березня 2023 року компанія "Вагнера" створила інформаційно-просвітницькі команди на базі спортивних центрів щонайменше в 40 населених пунктах по всій Росії.
Останніми днями вербувальники "Вагнера" в масках також проводили кар'єрні бесіди в московських середніх школах, роздаючи анкети під назвою "анкета молодого воїна", щоб зібрати контактні дані зацікавлених школярів.
Близько половини ув'язнених, яких ПВК "Вагнера" вже відправила в Україну, ймовірно, стали жертвами, і нові ініціативи навряд чи компенсують втрату каналу вербування ув'язнених.
Якщо заборона залишиться у силі, Пригожин, ймовірно, буде змушений зменшити масштаби або інтенсивність діяльності "Вагнера" в Україні.
Протистояння Пригожина і міноборони Росії досягло точки кипіння
- Розкол в російських елітах, що почався через битву за Бахмут, досяг свого апогею. Глава оборонного відомства Росії Сєргєй Шойгу та начальник генерального штабу збройних сил Валерій Герасимов намагаються послабити впливовість Євгенія Пригожина, обмежуючи постачання боєприпасів для ПВК "Вагнера" та можливість вербувати зеків.
- Пригожин змушений визнати свою залежність від міноборони Росії, а його погрози вивести "Вагнера" з Бахмуту та скарги на МО Росії свідчать про серйозний конфлікт між ними.
- Лідер "Вагнера" набрав у лави свого батальйону близько 40 тисяч зеків у 2022 році, але тепер вже не має такої можливості.