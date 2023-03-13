Як йдеться в огляді розвідки Міноборони Британії, останніми тижнями Пригожин, ймовірно, втратив доступ до рекрутингу в російських в'язницях через його постійні суперечки з керівництвом міністерства оборони Росії.

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Пригожину доведеться зменшити масштаби діяльності "Вагнера" в Україні

Дуже ймовірно, що Пригожин переорієнтує зусилля з вербування на цивільних росіян.

З початку березня 2023 року компанія "Вагнера" створила інформаційно-просвітницькі команди на базі спортивних центрів щонайменше в 40 населених пунктах по всій Росії.

Останніми днями вербувальники "Вагнера" в масках також проводили кар'єрні бесіди в московських середніх школах, роздаючи анкети під назвою "анкета молодого воїна", щоб зібрати контактні дані зацікавлених школярів.

Близько половини ув'язнених, яких ПВК "Вагнера" вже відправила в Україну, ймовірно, стали жертвами, і нові ініціативи навряд чи компенсують втрату каналу вербування ув'язнених.

Якщо заборона залишиться у силі, Пригожин, ймовірно, буде змушений зменшити масштаби або інтенсивність діяльності "Вагнера" в Україні.

Протистояння Пригожина і міноборони Росії досягло точки кипіння