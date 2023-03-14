Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. По его мнению, Пригожина и его эксцентрические заявления терпят, пока идет война и не истратились его "вагнеровцы. Но после войны все будет по-другому.
Смотрите также Регулярная армия может выйти из Украины, а "вагнеровцы" – остаться: что это даст Путину
Ни одно заявление Пригожина не было реализовано
Однако он отметил, неизвестно, что будет в России после войны, особенно после проигранной.
И Пригожин также будет нести ответственность за эту войну. А возможно на него ее целиком и положат,
– считает правозащитник.
Он обратил внимание на то, что ни одно громкое заявление Пригожина пока не было реализовано.
Центр ЧВК "Вагнер" он построил в Санкт-Петербурге, но ему не разрешили его зарегистрировать. Многие претензии к Пригожину со стороны Администрации Путина за его активность,
– подчеркнул Фейгин.
По его словам, в России нельзя создать партию, потому что Пригожин так захотел. Партии могут существовать только те, которые утвердил Путин.
"Говорят, что Пригожин постепенно превращается в реинкарнацию Жириновского. Но представить Пригожина на его месте, как главу партии ЛДПР (после смерти Жириновского партию возглавляет Слуцкий – 24 Канал) невозможно. Потому что Жириновский и Слуцкий – вышли из аппарата президента, а Пригожин – человек с улицы. Да еще и с криминальной историей", – подчеркнул он.
Марк Фейгин о перспективах партии Евгения Пригожина: смотрите видео
Пригожин хочет получить народную любовь
Собеседник добавил, что Пригожин хочет получить народную любовь, но она ничего не определяет.
В путинской России не народная любовь и публичность определяет популярность того или иного человека, а разрешенность. Если тебе сверху разрешили, будешь кем-то. А если нет – канешь в забвение,
– уверен он.
Он отметил, что сегодня Пригожин летает в иллюзиях, что он популярен, народ его любит и заступится за него.
"Но на самом деле у него нет никаких политических перспектив", – резюмировал Марк Фейгин.
ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина: важное
- Политтехнолог, офицер ВСУ Тарас Березовец считает, что за финансированием нового политического проекта Пригожина стоят первый заместитель главы администрации Путина Сергей Кириенко и Игорь Сечин, формальный менеджер "Роснефти. По его словам, Пригожин начинает большую игру, в которой его поддерживает часть окружения российского диктатора. Это все зависит от того, не заиграется ли Пригожин.
- В России боятся, что "президентские амбиции" Евгения Пригожина могут угрожать режиму диктатора Владимира Путина. Сам же глава вагнеровцев утверждает, что русские солдаты привозят ему боеприпасы в Бахмут, несмотря на волю Кремля.
- Итальянское правительство заявило, что российские наемники из ППК "Вагнера" стоят за увеличением количества лодок с мигрантами, пытающимися пересечь центральное Средиземное море в рамках стратегии Москвы относительно мести государствам, поддерживающим Украину.