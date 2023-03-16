Дело в том, что Пригожин много наобещал Кремлю. В то же время, не смог одержать значительных побед на поле боя. Такое мнение 24 Каналу озвучил экс-сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего.

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Почему влияние Пригожина в России уменьшается

Взамен в России выросли потери военной техники, живой силы и времени. Поэтому у Кремля лопнуло терпение и он перестал верить обещаниям владельца ЧВК "Вагнера". Вероятно, Пригожин еще смог бы определенное время продержаться на обещаниях, но полностью испортил отношения с военными.

На фоне отсутствия побед и испорченных отношений, военное командование страны-агрессора просто начало его "топить".

У Пригожина еще остается "политическая крыша" в виде Юрия Ковальчука, но она уже "протекает" и у Пригожина все меньше возможностей достучаться до него,

– заметил экс-сотрудник СБУ.

Он также добавил, что российское минобороны давит на медиа с требованием вообще не упоминать в сообщениях Пригожина и ЧВК "Вагнера". Таким образом, там пытаются постепенно уменьшать его присутствие в информационном поле.

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Конфликты в России переходят в новую плоскость

Конфликты в стране-агрессоре продолжаются и переходят в бесконечную плоскость – замкнутый круг. Так, чем больше Пригожин критикует военных, тем больше они начинают ему мстить.

"Роль Пригожина постепенно уменьшается. Он не дал того, что обещал в начале. Заруба между ним и военными еще больше", – отметил экс-сотрудник СБУ.

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Кроме того, к военным присоединились и другие службы. Вместе они постепенно вытесняют владельца ЧВК "Вагнера" на второй план. Пока он пытается держаться в информационном поле, поскольку понимает, что это залог сохранения его жизни.