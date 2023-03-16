У Донецькій області військові 225 батальйону 127 бригади ЗСУ взяли в полон "вагнерівця". Той розповів, що їм спеціально видають форму, схожу на українську. Про це пише 24 Канал.

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"Вагнерівець" розповів, чому їм видають форму як у ЗСУ

Під час відбиття штурму на Бахмутському напрямку бійці 225 батальйону 127 бригади взяли полоненого. Кадри з його допитом потрапили в мережу. На відео видно, що він у зеленому пікселі, який нагадує форму українських захисників.

Коли українці запитали в окупанта, де він взяв таку форму, він розповів, що їм спеціально її видають, щоб вони були схожі на військових ЗСУ.

Також він повідомив, що на фронт потрапив з місця позбавлення волі. Тобто це один з чергових зеків, які потрапили до ПВК "Вагнера" під час вербування Пригожиним.

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