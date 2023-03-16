Насамперед у такий спосіб Кремль прагне закликати своє населення брати участь у війні в Україні. Таку думку 24 Каналу висловив спеціаліст Управління комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ Тарас Дзюба.

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Що стоїть за наративом Кремля

Російські пропагандисти вкидають наративи щодо буцімто військ НАТО в Україні у межах нової мобілізаційної кампанії. Так, сьогодні керівництву Росії необхідна пауза, щоб зрозуміти як діяти далі.

Намагаються показати усьому світу, що вони ще здатні разом з призовниками мобілізувати додатково ще 400 – 500 тисяч. У такий спосіб створити таку перевагу в живій силі, проти якої ніхто не вистоїть. Тож роблять все, щоб мотивувати власне населення,

– пояснив спеціаліст з комунікацій.

Російські пропагандисти вже давно говорять мешканцям країни-агресорки, що нібито воюють з Північноатлантичним альянсом. Тобто після того, як "перемогли" Україну за три дні, у них почалася "війна з НАТО".

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Як ще Росія прагне виправдати мобілізацію перед населенням

Російський пропагандист Владімір Соловйов останнім часом дуже стурбований тим фактом, що Україна готується до контрнаступу й лави нашого війська постійно поповнюються. Натомість в Росії, за його словами, була лише так звана "часткова" мобілізація. Тож він ледь не щодня згадує про російських строковиків.

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На думку Дзюби, Соловйов озвучує те, що йому наказує Кремль. Відповідними заявами влада Росії прагне мотивувати або пояснити необхідність проведення наступної хвилі мобілізації, яка за обсягом може бути більшою, аніж попередня.

Тут все йде від Кремля, бо це останній шанс з нинішнім керівним складом бодай якось завершити цю "спецоперацію",

– зауважив спеціаліст з комунікацій.

Річ у тім, що зараз окупаційне військо очолює автор плану вторгнення в Україну Валєрій Герасимов. Тож якщо він зараз не впорається з завершенням "сво", то далі це не матиме сенсу. Крім того, майбутній контрнаступ України стане прямим ударом по російській владі та загрозою її подальшого існування.