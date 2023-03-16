В Донецкой области военные 225 батальона 127 бригады ВСУ взяли в плен "вагнеровца". Тот рассказал, что им специально издают форму, похожую на украинскую. Об этом пишет 24 Канал.
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"Вагнеровец" рассказал, почему им выдают форму как в ВСУ
Во время отражения штурма на Бахмутском направлении бойцы 225 батальона 127 бригады взяли пленника. Кадры с его допросом попали в сеть. На видео видно, что он в зеленом пикселе, напоминающем форму украинских защитников.
Когда украинцы спросили у оккупанта, где он взял такую форму, он рассказал что им специально ее выдают, чтобы были похожи на военных ВСУ.
Также он сообщил, что на фронт попал с места лишения свободы. То есть это один из очередных зеков, попавших в ЧВК "Вагнер" во время вербовки Пригожиным.
Это уже привычное явление: россияне используют этот трюк на разных направлениях
- 5 марта военные 77-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ уничтожили подразделение оккупантов, на большинстве членов которого были элементы формы украинских военных. В Десантно-штурмовых войсках убеждены, что они были сняты с погибших или пленных воинов.
- Похожая ситуация была в начале февраля. Украинские военные из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады на окраинах Бахмута взяли в плен русских зеков, которые были переодеты в форму ВСУ.
- 13 января стало известно, что украинский пиксель начали использовать штурмовые отряды российских войск в направлении Кременной. Оккупанты могут планировать операции под чужим флагом для дискредитации Вооруженных Сил Украины.