Об этом 24 Каналу рассказал кандидат психологических наук Дмитрий Попов. Он предположил, что медийная активность связана с политическими амбициями Пригожина.

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Президентские амбиции Пригожина

По мнению Попова, владелец ЧВК "Вагнера" не скрывает того, что стремится занять высокие должности в России.

Пригожин очень хочет стать губернатором Ленинградской области или мэром Санкт-Петербурга. А уже потом он будет пытаться прыгнуть в кресло президента России,

– отметил кандидат психологических наук.

Он уточнил, что такое развитие событий возможно уже после того, как Владимир Путин отойдет от власти. Сейчас это нереально, поскольку "лакей не может быть у руля вместо шефа".

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Альфа-самец с криминальным прошлым

Медийная активность очень способствует политическим планам главаря вагнеровцев, поскольку он постепенно завоевывает популярность.

Более того, сам по себе вид Пригожина – авантюрного альфа-самца с криминальным прошлым – для россиян очень привлекателен. Ведь российское общество во многом криминализировано,

– сказал Попов.

Кандидат психологических наук привел пример популярнейшей музыки среди россиян. По его словам, на втором месте после "попсы" в рейтингах крепко закрепился шансон. Это свидетельствует о том, что у россиян есть особые сантименты к криминальной тематике.

"Поэтому этот "рыцарь" кинжала и кувалды привлекателен для России. Где-то на Магадане и Чукотке он соберет свои голоса на 100%", – отметил Попов.

"Пригожин – главный конкурент Путина"

Кандидат психологических наук отметил, что владельца ЧВК "Вагнера" не приглашают на главные пропагандистские шоу России. Пропагандисты типа Ольги Скабеевой и Владимира Соловьева пытаются дистанцироваться от Пригожина.

Попов объясняет это тем, что Кремль не хочет, чтобы главарь вагнеровцев получил голоса еще и в Центральной России.

Это достаточно логично. Ведь сейчас я не вижу более активного и более действенного представителя российского истеблишмента, который может конкурировать с Путиным в борьбе за президентский пост. Важное условие – если бы сейчас были выборы,

– рассказал кандидат психологических наук.

В России есть еще секретарь совбеза Николай Патрушев и ряд других деятелей. Однако они не пользуются такой популярностью, как Пригожин, и могут претендовать на власть разве что подковерно.

"Но если будут выборы президента, то Пригожин – это кандидат №1 в России", – добавил Попов.

Положение Евгения Пригожина: коротко